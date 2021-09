Ce véhicule innovant oriente les investissements dans les technologies et services respectueux de l’environnement sur les marchés émergents.

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, et Quintet Private Bank, la banque privée européenne basée au Luxembourg, ont conclu un partenariat pour accélérer les investissements durables sur les marchés émergents, marchés qui concentrent 85 % de la population mondiale.

Quintet s’engage ainsi pour le compte de ses clients à investir 200 millions d’euros dans le fonds Amundi Funds Emerging Markets Green Bond qui sera proposé dans le cadre de son offre discrétionnaire. Le fonds d’Amundi a été lancé en 2020 et investit principalement dans des obligations vertes d’entreprises émises en devises fortes ainsi que dans des obligations vertes souveraines sur les marchés émergents tels que le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. L’investissement de Quintet, qui sera alloué au troisième trimestre, doublera presque les encours du fonds, passant à 450 millions d’euros contre 250 millions d’euros à fin juin 2021. Cette nouvelle opération fait suite aux récents investissements de la banque privée – dont l’encours s’élève à 85 milliards d’euros – dans d’autres fonds d’obligations vertes, et traduit ainsi sa volonté de générer un impact positif dans le monde réel grâce à ses activités d’investissement.

Le fonds Amundi Funds Emerging Markets Green Bond cherche à orienter les investissements dans les technologies et services respectueux de l’environnement sur les marchés émergents, avec une stratégie sous-jacente qui recherche des opportunités de rendement et de risque attractives dans les segments les mieux notés (Investment-Grade) et à haut rendement (High-Yield) de l’univers d’investissement.

Ce fonds ouvert repose sur la stratégie d’investissement éprouvée d’Amundi Planet Emerging Green One, le premier et le plus grand fonds d’obligations vertes au monde, axé uniquement sur les marchés émergents. Ce fonds a été lancé en 2018 en partenariat avec l’International Finance Corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque Mondiale, et clôturé avec succès. Amundi Planet Emerging Green One devrait à terme déployer 2 milliards de dollars en obligations vertes sur les marchés émergents au cours de sa durée de vie.

Le marché mondial des obligations vertes a enregistré près de mille milliards d’euros d’émissions cumulées depuis l’émission du premier instrument à revenu fixe de ce type en 2007. Près de 100 milliards d’euros ont ainsi été émis au cours du seul premier trimestre de 2021, un trimestre record.

Alors que les marchés émergents représentent plus de la moitié de toutes les émissions mondiales de carbone et sont parmi les plus vulnérables au changement climatique, leurs émissions d’obligations vertes restent encore récentes. Selon les recherches de l’IFC et d’Amundi, elles devraient néanmoins doubler au cours des trois prochaines années par rapport aux trois précédentes, le marché devrait dépasser les 100 milliards de dollars d’émissions annuelles d’ici 2023.

Thierry Ancona, Directeur de la Distribution Tiers & Gestion de Patrimoine chez Amundi, commente : « Nous sommes très honorés de travailler avec Quintet. Ce partenariat illustre parfaitement notre stratégie visant à construire des relations de long terme à travers une gamme complète de services avec des gestionnaires de patrimoine privé de qualité. Amundi s’engage à fournir des solutions d’investissement innovantes auprès d’un large panel d’investisseurs et Amundi Funds Emerging Market Green Bond porte la marque de cette ambition. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Amundi pour soutenir les populations et la planète en investissant dans l’innovation » , a déclaré James Purcell, Responsable groupe de l’investissement durable chez Quintet. « Amundi et l’IFC sont des pionniers, et c’est un honneur de les rejoindre pour soutenir le changement positif et améliorer la qualité de vie dans les marchés émergents. Nous restons intimement convaincus que les portefeuilles durables constituent de meilleurs portefeuilles, et nous réaffirmons notre engagement en faveur de la « durabilité par défaut », en cherchant à générer un impact positif dans le monde réel sans sacrifier la performance. »