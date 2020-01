Ce fonds de dette privée propose aux investisseurs professionnels un accès privilégié aux opportunités de financements d’acquisitions principalement en France.

Grâce à ce partenariat, le fonds bénéficie d’un accès privilégié au sourcing de LCL, 1er financeur de dette LBO de moins de 250 M€ depuis 2015 en France [1], et de la sélectivité rigoureuse ainsi que de la capacité d’exécution d’Amundi en dette privée. Enfin, LCL est également investisseur en fonds propres dès ce premier closing assurant ainsi un alignement d’intérêt avec les autres investisseurs du fonds.

Olivier Nicolas, Directeur de la Banque Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune chez LCL précise : « Dans un contexte de désintermédiation croissante, LCL souhaite capitaliser sur sa position de leader du LBO Midcap en France (dette inférieure à 250 M€) et accompagner ses clients PME et ETI le plus largement possible ainsi que les fonds de private equity. Le lancement du Fonds « ALL Midcap Loans » qui s’appuie à la fois sur le flux d’affaires de LCL et l’expertise d’Amundi en dette privée s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. Nous sommes également investisseurs et sommes ravis de ce premier closing ».

Pedro Arias, Directeur de la Plateforme Actifs Réels et Alternatifschez Amundi commente : « Dans un marché de la dette privée en croissance continue, l’accès aux actifs de qualité sur une base diversifiée, ainsi que la capacité à déployer rapidement tout en restant sélectif sont des facteurs clé de succès et de différentiation. Le fonds « ALL Midcap Loans » né de l’association des forces de LCL et d’Amundi devrait répondre aux attentes légitimes de nos investisseurs. Nous sommes donc ravis du 1er closing de 130 M€ et visons avec LCL à atteindre une taille cible de 250 M€. »

Le fonds « ALL Midcap Loans » est le premier compartiment d’un fonds commun de titrisation destiné exclusivement aux investisseurs professionnels. Il sera investi exclusivement en Euro dans des créances senior (premier rang) bénéficiant de garanties sur les actifs des sociétés financées. Il accompagnera des PME et ETI essentiellement en France (80%), en répondant à leurs besoinsgénéraux, de refinancement, d’acquisitions et de développement. Le portefeuille cible devrait comporter environ 30 transactions, couvrant tous les secteurs sauf les sociétés financières. Le fonds a vocation à répondre aux critères d’éligibilité du label « Fonds de Prêts à l’Economie ». La gestion du portefeuille vise à générer un rendement brut [2] de l’ordre de 4% à 4.2% [3] au-delà de l’Euribor 3M.

Crée en 2012 et intégré depuis 2016 au sein de la Plateforme d’Actifs Réels et Alternatifs d’Amundi, le pôle Dette Privée, dirigé par Thierry Vallière, totalise 6,9 milliards d’euros [4] sous gestion à fin décembre 2019 et s’appuie sur 21 professionnels de l’investissement avec 17 ans d’expérience en moyenne.