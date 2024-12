Ce partenariat stratégique, le premier du genre pour Jane Street, a été officiellement lancé le 14 octobre 2024. Il permet à Amundi de renforcer encore davantage la liquidité en bourse de plus de 150 listings, et a vocation à se renforcer dans le futur. Cette évolution majeure bénéficiera à l’ensemble des investisseurs.

Benoit Sorel, Responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi, déclare : « Ce partenariat avec Jane Street illustre notre engagement à améliorer en permanence la qualité et la liquidité de nos ETF afin de servir au mieux nos clients. Ensemble, nous renforçons l’efficacité et la transparence des marchés, tout en poursuivant notre mission d’offrir les meilleurs outils d’investissement. »

Slawomir Rzeszotko, Responsable des ventes institutionnelles Europe et Asie chez Jane Street, déclare : « Jane Street s’engage dans le développement à long terme de l’écosystème des ETF et cherche constamment de nouvelles façons de soutenir ses clients et les autres acteurs clés du secteur. Nous sommes ravis de collaborer avec Amundi pour renforcer encore davantage la liquidité de leur gamme d’ETF, tout en œuvrant pour une plus grande efficacité dans le fonctionnement de l’industrie. »