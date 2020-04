Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, et CACEIS, leader européen de l’asset servicing, annoncent la création d’une offre proposée aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d’actifs.

Joseph El Gharib, Directeur d’Amundi Services, déclare : « Nous sommes ravis de cette collaboration avec CACEIS qui s’appuie sur la plateforme ALTO. Cela constitue un véritable atout pour proposer aux clients institutionnels et aux gestionnaires d’actifs une offre clé en main couvrant le cycle de vie des opérations, combinant solidité et flexibilité ».

Joe Saliba, Directeur général délégué de CACEIS commente : « En combinant les expertises de CACEIS et d’Amundi, nous élargissons notre offre de services « Execution-to-Custody » avec le traitement des opérations de front-office. La nouvelle solution d’externalisation garantit une gestion opérationnelle rigoureuse sur toute la chaîne de valeur et contribuera à l’atteinte des objectifs d’efficacité de nos clients ».

Cette solution repose sur la plateforme ALTO [ 1 ] d’Amundi Services, couvre les services de front office et intègre les services de middle office et de back office de CACEIS.

Notes

[1] ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations est le système de gestion de portefeuilles d’Amundi, un logiciel intégré couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’ordre et de l’exécution : analyse de portefeuille, conformité pré- et post-négociation, risques, performance, traitement des opérations et tenue des positions, reporting et gestion des données.