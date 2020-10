La société commencera ses activités dans le courant du mois d’octobre. Elle est la première société de gestion avec un actionnaire majoritaire étranger à pouvoir développer et commercialiser en Chine une offre relevant du régime des produits de « gestion de patrimoine ».

Le lancement de ce projet avait été approuvé par le régulateur le 20 décembre 2019, marquant une étape clé dans l’ouverture financière du secteur bancaire chinois depuis que les autorités chinoises avaient annoncé le 20 juillet 2019 onze mesures majeures pour une plus grande ouverture du secteur financier.

Amundi BOC Wealth Management Company Limited est enregistrée dans la nouvelle zone franche de Lingang à Shanghai et est détenue à hauteur de 55 % par Amundi et 45 % par BOC Wealth Management.

Cette nouvelle société de gestion développera dans un premier temps des produits à destination des investisseurs particuliers. Elle servira en priorité les clients de BOC puis proposera son offre à d’autres distributeurs locaux ainsi qu’aux plateformes en ligne. Elle ciblera ensuite progressivement les investisseurs institutionnels. Compte tenu de la profondeur du marché chinois et de son potentiel de croissance, la société anticipe un développement dynamique.

Plus précisément, son offre sera composée d’une gamme variée de produits ouverts ou à échéance investis dans des actifs liquides en RMB. Les premiers produits développés seront des produits de taux et des produits diversifiés offrant des rendements attractifs avec un profil de risque faible à modéré. Ces solutions d’épargne bénéficieront du savoir-faire d’Amundi en matière d’allocation d’actifs et de ses processus et outils rigoureux de gestion des risques : Amundi BOC Wealth Management Company Limited s’appuiera sur la plateforme informatique d’Amundi (Alto) qui sera adaptée au marché chinois et combinée aux outils locaux les plus avancés.

La société bénéficiera également du soutien de BOC en termes de stratégie de marque et de distribution en agences et en ligne. Elle apportera un service et un reporting de pointe aux distributeurs et à leurs clients et contribuera à enrichir le processus de conseil et l’éducation financière des clients.

La société prévoit de lancer ses premiers produits à la fin de l’année. Sa direction et son équipe de lancement sont déjà en place. Elle est composée de membres d’Amundi, de BOC et de talents expérimentés du marché chinois. Le conseil d’administration sera présidé par LIU Huijun de BOC, qui affiche 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, les marchés financiers mondiaux et le secteur des assurances, tandis que BAO Aili sera nommée directrice générale avec plus de de 20 ans d’expérience dans le secteur des fonds communs de placement.

Yves Perrier, directeur général d’Amundi, a déclaré : « Nous sommes très heureux qu’Amundi-BOC Wealth Management Company ait reçu sa licence de CBIRC. Son lancement est conforme à notre plan de route. Nous sommes également fiers de créer la première joint-venture de ce type avec notre partenaire Bank of China. Cette entreprise, qui combine le meilleur des deux groupes, apportera aux investisseurs chinois les expertises et les services internationaux reconnus d’Amundi, et tirera parti de l’expérience et du vaste réseau de Bank of China. Elle va par ailleurs permettre d’accélérer le développement d’Amundi en Chine, un pays dont nous pensons qu’il deviendra l’un de nos principaux marchés dans la décennie à venir. Nous saluons également l’arrivée de Liu Huijun et de Bao Aili en tant que présidente du conseil d’administration et directrice générale de la société et nous avons pleinement confiance dans leur capacité à construire et à développer une grande entreprise prospère. »

Mr. Liu Liange, président de Bank of China a déclaré : « Le lancement de la toute première société en joint-venture dédiée aux produits de « gestion de patrimoine » en Chine par Bank of China et Amundi est une concrétisation importante de la poursuite de l’ouverture du secteur financier du pays. Cette évolution permet de faire appel à l’expertise professionnelle des grandes sociétés de gestion d’actifs mondiales et de répondre aux différents besoins des investisseurs en apportant une plus grande diversité d’opérateurs de marché et de produits financiers. J’espère que la société exploitera pleinement les atouts de ses actionnaires en termes de capacités et de ressources pour partager les vastes possibilités de croissance du secteur des produits de gestion de patrimoine en Chine. J’attends avec impatience le jour où notre entreprise commune deviendra l’une des principales sociétés de gestion dans ce domaine en Chine. »

Liu Huijun, Présidente du conseil d’administration d’Amundi BOC Wealth Management Company Limited

Liu Huijun est nommée présidente du conseil d’administration d’Amundi BOC Wealth Management Company Limited. Auparavant, Liu a été directrice générale adjointe de Bank of China Group Insurance Company à Hong Kong, une filiale à part entière du groupe Bank of China, où elle était responsable du marketing, des opérations et de l’informatique.

Liu Huijun a commencé sa carrière au sein du groupe Bank of China en 1994, au département des marchés mondiaux du groupe. Ses expériences couvrent les secteurs de la banque, des valeurs mobilières et des assurances.

Bao Aili, directrice généraled’Amundi BOC Wealth Management Company Limited

Bao Aili est nommée directrice générale d’Amundi BOC Wealth Management Company Limited. Auparavant elle était directrice générale de la société Everbright Pramerica Fund Management Company à Shanghai.

Bao Aili a commencé sa carrière chez BlackRock Asset Management à New York. Elle possède une longue expérience au sein de différentes sociétés de gestion d’actifs de premier plan en Chine et à l’étranger.