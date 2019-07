Amundi est fière d’être membre fondateur de l’initiative One Planet Sovereign Wealth Fund Asset Managers afin d’accompagner les membres de l’OPSWF dans la mise en œuvre de principes prédéfinis pour accélérer l’intégration de l’analyse du changement climatique dans la gestion de leurs grands portefeuilles d’actifs, diversifiés et à long terme.

Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la politique d’Amundi qui, depuis sa création, a fait de l’investissement responsable l’un de ses quatre piliers fondateurs.

Amundi gère déjà environ 280 milliards d’euros d’actifs avec des critères ESG. Déjà pionnier dans l’investissement responsable, Amundi a annoncé en octobre 2018 un nouveau plan ESG ambitieux pour les trois prochaines années autour de deux grands axes :

d’une part, l’analyse ESG sera intégrée à l’ensemble des fonds d’Amundi d’ici 2021 ;

d’autre part, Amundi doublera le nombre d’initiatives favorisant les investissements dans des projets ayant un impact environnemental ou social.

Amundi a récemment mené des initiatives majeures. Pour n’en citer que quelques-unes, le gestionnaire d’actifs a lancé l’année dernière, en partenariat avec l’IFC, le plus grand fonds obligataire vert jamais créé sur les marchés émergents et a annoncé en début de semaine un nouveau partenariat avec la BEI pour amplifier le développement de nouveaux segments verts de l’univers obligataire européen.

Yves Perrier, Directeur général d’Amundi a déclaré : « Nous sommes ravis que les fonds souverains se mobilisent contre le changement climatique. Cela s’inscrit parfaitement dans la politique d’Amundi qui prévaut depuis des années. Et c’est tout à fait normal, car nous partageons les mêmes horizons d’investissement à long terme et l’ambition de générer, en bout de course, les meilleures performances pour nos clients. »