Amundi, premier gérant d’actifs européen [1] et pionnier de l’investissement responsable, annonce l’élargissement de sa gamme d’ETF ESG avec l’inscription à la cote dedeux nouveaux ETF ESG marchés émergents à la Bourse de Londres. Ces deux produits ont été développés et lancés en collaboration avec le gestionnaire d’actifs international AllianceBerstein.

Les ETF Amundi MSCI Emerging ex-China ESG Leaders Select UCITS ETF DR et Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR permettent aux investisseurs de s’exposer aux actions émergentes hors Chine et aux actions chinoises.

Ces nouveaux ETF intègrent des critères ESG et relèvent de l’article 8 de la réglementation SFDR. Chacun d’eux : Exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, les armes et le charbon thermique ;

Suit une approche « Best in Class », en sélectionnant les entreprises de chaque secteur, dont le score ESG figure dans le Top 50 %.

Avec des frais courants [2] de 0,35 %, ces ETF complémentaires viennent élargir la gamme d’ETF ESG d’Amundi, en permettant aux investisseurs de s’exposer aux marchés émergents et à la Chine de manière économique et durable.

Depuis de nombreuses années, Amundi travaille aux côtés de ses clients en vue de développer des solutions qui répondent à leurs besoins. L’encours ESG d’AllianceBerstein est de plus de 456 milliards USD [3]. Ce partenariat avec Amundi pour proposer des expositions ESG stratégiques aux actions émergentes s’est révélé une étape importante pour satisfaire la demande croissante de solutions d’investissement axées sur le développement durable.

David Hutchins, Gérant de portefeuille Solutions Multi-Actifs chez AllianceBerstein, déclare : « L’intégration de considérations ESG cohérentes dans l’ensemble des lignes de nos portefeuilles multi-actifs, notamment nos fonds « target date » largement utilisés dans le cadre des régimes de retraite britanniques à cotisations définies, revêt une importance pour nous et nos clients. Selon nous, la Chine ne devrait plus être considérée comme un marché émergent. Il est nécessaire d’adopter une approche plus avancée vis-à-vis de la deuxième économie mondiale, qui partage de moins en moins de caractéristiques avec les marchés émergents auxquels on la rattache bien souvent. Nous sommes fiers d’être le partenaire d’Amundi dans cette aventure et sommes impatients de travailler avec l’équipe. »

Gaëtan Delculée, Responsable commercial Monde ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi, poursuit : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec AllianceBernstein, qui illustre notre engagement à entretenir un dialogue permanent avec nos clients et à répondre aux besoins qui leur sont propres. Partenaire dédié et leader de l’investissement responsable, nous estimons qu’il nous appartient d’orienter et d’accompagner nos clients tout au long de leur parcours ESG. »