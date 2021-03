Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen [1] et pionnier de l’investissement responsable, annonce aujourd’hui l’élargissement de sa gamme d’ETF ESG, avec le lancement d’un nouveau fonds obligataire : « Amundi Euro Corp 0-1Y ESG - UCITS ETF DR ». Listé sur Xetra, l’ETF est proposé à un prix compétitif de 0,08 % OGC [2].

Le fonds « Amundi Euro Corp 0-1Y ESG - UCITS ETF DR » :

offre une exposition à des obligations d’entreprises de qualité (dites « Investment Grade »), libellées en euros, avec une échéance très courte comprise entre 1 mois et 1 an, ainsi qu’une sélection ESG stricte ;

exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le divertissement pour adultes, le tabac, les armes et le charbon thermique [3].

Fort d’un historique de plus de 40 ans en gestion obligataire, Amundi affiche aujourd’hui plus de 790 milliards d’euros [4] d’encours sous gestion sur le segment Fixed Income. En combinant cette expertise à son positionnement de pionnier de l’investissement responsable, Amundi est le partenaire de choix pour accompagner les investisseurs dans leur transition vers des produits financiers qui intègrent des critères ESG grâce à une gamme complète de solutions d’investissement obligataire durables.

Avec le lancement d’ « Amundi Euro Corp 0-1Y ESG - UCITS ETF DR », Amundi fournit désormais aux investisseurs les composantes essentielles pour constituer un portefeuille obligataire à forte intégration ESG. La gamme comprend à présent une exposition aux indices Euro Aggregate SRI, Euro Corporate SRI, Euro Corporate SRI 0-3 et US Corporate SRI ainsi qu’à un indice ultra-court 0-1Y Euro Corporate ESG. Tous ces ETF sont classés sous l’article 8 de la règlementation SFDR.

Fannie Wurtz, Directrice de la ligne métier Amundi ETF, Indexing and Smart Beta, a déclaré :« Nous sommes convaincus que les ETF jouent un rôle majeur dans la démocratisation de l’ESG. Grâce à ce nouveau listing, nous permettons à tous les investisseurs d’intégrer à faible coût la dimension ESG dans une brique essentielle d’un portefeuille obligataire. »

Leader européen reconnu sur le marché des ETF, Amundi propose plus de 150 ETF [5] sur les principales classes d’actifs et les zones géographiques et un grand nombre de secteurs et de thèmes. Amundi, au travers de sa plateforme, ETF, Indexing et Smart Beta, dispose également d’une large gamme de solutions ESG de premier rang, proposées à des prix très compétitifs.