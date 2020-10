Amundi annonce le lancement d’un ETF obligataire, Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, qui vient enrichir la gamme Amundi Prime ETF. Ce fonds coté à la Deutsche Börse Xetra offre aux investisseurs une exposition à faible coût à des titres libellés en euros, émis par des gouvernements de la zone euro, dont la maturité se situe entre 1 et 12 mois.

Le nouvel ETF offre une solution de gestion de la liquidité compétitive [1] avec un profil de risque faible particulièrement adapté à l’environnement de marché actuel. Cet ETF vient s’ajouter à la gamme d’ETF existante Amundi Prime ETF fournissant aux investisseurs les composantes essentielles d’un portefeuille diversifié avec des frais courants extrêmement bas à partir de 0,05 % [2].

Lancée en mars 2019, la gamme Prime comprend désormais six ETF actions et sept ETF obligataires couvrant les principales expositions géographiques. L’ensemble de la gamme utilise la réplication physique et suit des indices développés par le fournisseur d’indices Solactive.

Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi, a déclaré : « Notre offrePrime ETF a rencontré un grand succès dès son lancement l’année dernière, avec une collecte de plus de 2 Md€1 en moins de 18 mois. Ce dernier ajout à la gamme offre aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs. »