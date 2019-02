Amundi complète sa gamme d’ETF dédiés à l’investissement responsable et lance Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI – UCITS ETF DR permettant de s’exposer aux actions des marchés émergents. Proposé à des frais courants [1] de seulement 0,25%, ce nouvel ETF arrive sur le marché européen au prix le plus bas sur l’indice MSCI Emerging Markets SRI [2].

Les investisseurs intègrent progressivement les critères ESG dans leur allocation d’actifs, et sont à la recherche de solutions clés en main pour investir de manière responsable, tout en maintenant un faible niveau de « tracking error ».

Ce nouvel ETF répond à ces besoins en renforçant les briques d’allocation déjà existantes dans la gamme ISR d’Amundi ETF, qui compte trois ETF actions répliquant les indices MSCI World SRI, MSCI USA SRI et MSCI Europe SRI, et deux expositions obligataires SRI, répliquant des indices Bloomberg Barclays d’obligations d’entreprises européennes et américaines et mettant en œuvre la méthodologie SRI de MSCI.

Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi, déclare : « Ce lancement s’inscrit dans l’ambitieux plan d’action ESG annoncé par Amundi en octobre dernier, et démontre notre engagement à répondre à la demande croissante des investisseurs pour des solutions passives bénéficiant de filtres ISR à prix très compétitifs. Nous continuerons ainsi à tirer parti des capacités internes de recherche et d’analyse d’Amundi pour développer des solutions ESG sur mesure en collaboration étroite avec nos investisseurs. »