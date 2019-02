Fondée en 2013 par Didier Onraita et David Sutrat, MY RETAIL BOX est aujourd’hui le 1er opérateur européen de vente en vrac, notamment grâce à son enseigne day by day, mon épicerie en vrac.

Les deux entrepreneurs se sont fixés comme ambition de promouvoir la consommation responsable pour tous. En proposant des produits du quotidien uniquement en quantité à la demande et sans emballage superflu, MY RETAIL BOX souhaite contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire et de la production de déchets.

Avec déjà près de 60 points de vente en France, en Belgique et au Luxembourg, MY RETAIL BOX développe des concepts de vente adaptés à chaque taille de ville et chaque lieu de consommation afin de s’adresser à tous les consommateurs :

day by day, mon épicerie en vrac : magasin de proximité 100 % vrac dédié aux centres-villes de plus de 50 000 habitants ;

magasin de proximité 100 % vrac dédié aux centres-villes de plus de 50 000 habitants ; Poids et Mesure , shop-in-shop vrac destiné aux villes de 10 000 à 50 000 habitants ;

, shop-in-shop vrac destiné aux villes de 10 000 à 50 000 habitants ; A la pesée , corner vrac conçu pour les supérettes installées dans les villes de moins de 10 000 habitants ;

, corner vrac conçu pour les supérettes installées dans les villes de moins de 10 000 habitants ; Ainsi que des concepts à façon créés pour la Grande Distribution.

Portée par un marché du vrac en plein essor et par des aspirations sociétales fortes, l’ambition de MY RETAIL BOX est de devenir un acteur majeur de la consommation responsable pour tous en Europe en intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur : depuis la sélection des produits jusqu’à la façon de les transporter, les stocker et les consommer.

Conseillés par Adviso Partners, les dirigeants-actionnaires de la Société accueillent en tant qu’actionnaire minoritaire à son capital le FCP Amundi Finance et Solidarité, géré par Amundi, qui a pour objectif de financer le développement d’entreprises sociales et solidaires répondant à des enjeux cruciaux de la société.

Didier Onraita, Président de MY RETAIL BOX déclare : « Les enjeux environnementaux et sociétaux majeurs de notre époque nous pressent de mettre à disposition de tous des solutions de consommation plus justes, plus durables et plus accessibles. En rejoignant notre projet, Amundi nous offre l’opportunité de raccourcir le temps pour apporter au plus grand nombre dans un délai plus court notre proposition d’une consommation toujours plus vertueuse ».

David Sutrat, Vice-Président de MY RETAIL BOX ajoute :« Si nous n’avons pas inventé le vrac, nous avons, en revanche, créé le marché du vrac en mettant en place un véritable écosystème. L’arrivée d’Amundi va nous permettre de continuer d’innover dans le développement de produits, la logistique, la commercialisation et même les services ».

Guillaume Dary, Associé chez Adviso Partners complète : « Le positionnement et le projet de MY RETAIL BOX répondent à des aspirations sociétales fortes totalement partagées par Adviso Partners : une consommation durable et plus responsable, un respect des producteurs et une relation de proximité et de confiance entre le client et le commerçant. Cette opération a suscité beaucoup d’intérêt auprès de partenaires potentiels ».

Mathieu Azzouz, gérant du FCP Amundi Finance et Solidarité pour Amundi, souligne : « Avec MY RETAIL BOX, nous répondons à plusieurs thématiques d’impact social majeures : la lutte contre le gaspillage alimentaire et les déchets. De plus, en tant qu’investisseur solidaire, nous cherchons à investir dans des entreprises ayant un fort ancrage territorial, permettant la création d’emplois partout en France et nous souhaitons également permettre l’amélioration des revenus des producteurs locaux. Nos enjeux d’investisseur à fort impact social ont ainsi parfaitement rencontré les objectifs de développement visés par les fondateurs de MY RETAIL BOX ».