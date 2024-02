Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs [1], annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau fonds Amundi Funds Asia Income ESG Bond (« le Fonds ») [2]. Ce Fonds investit dans l’ensemble des segments obligataires en Asie, avec un focus sur les marchés du crédit et de la dette souveraine locale. Grâce à une allocation dynamique, le Fonds a pour objectif d’offrir un rendement potentiellement élevé avec une optimisation du profil de risque [3]. Il intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tout en combinant une analyse financière permettant d’identifier des opportunités d’investissement futures. Le Fonds est classé Article 8 SFDR [4].

Le Fonds investira dans un univers large et diversifié, composé de dettes locales et externes, avec une gestion dynamique de son exposition en devises. L’univers obligataire asiatique comprend des émetteurs souverains et quasi-souverains dans une dizaine de pays et plus de 500 entreprises réparties dans une quinzaine de pays.

Le Fonds sera géré par Joevin Teo, Head of Asian Fixed Income, et par l’équipe de dette émergente d’Amundi. La plateforme d’investissement émergente est composée de spécialistes des marchés obligataires et des marchés actions. Ce dispositif multi-actifs permet aux équipes de gestion de capter une vaste gamme d’investissements au sein des pays émergents, et d’appréhender au mieux le coût du capital, permettant ainsi d’identifier et de générer des opportunités d’investissement uniques.

L’Asie : une zone qui présente un potentiel de croissance

Aujourd’hui, l’Asie offre un grand nombre d’opportunités d’investissement dans un marché très diversifié [5] et qui arrive peu à peu à maturité. Nous observons une nette réorientation des investissements du monde occidental vers l’Asie, ce qui devrait entraîner de nouveaux flux d’investissements étrangers dans la région et maintenir un potentiel rendement supérieur à celui des obligations d’entreprise des marchés développés. Les cinq principaux pays asiatiques – la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie et la Thaïlande – ont vu leur contribution au PIB mondial augmenter au cours des vingt dernières années. La part de l’Asie dans le PIB mondial est ainsi passée de moins de 10% au début des années 2000 à près de 30% aujourd’hui. [6] Par ailleurs, cette région est encore sous-représentée dans les indices internationaux.

Des émissions d’obligations vertes, sociales et durables (obligations « GSS » qui se multiplient

Le marché des obligations labellisées (vertes, sociales ou durables) en Asie se développe rapidement, la région étant à l’origine de plus de 50% des nouvelles émissions des marchés émergents. L’année 2021 a été une année record avec une augmentation de 400% des émissions d’obligations vertes par rapport à 2020, les sociétés financières (101 milliards de dollars), le secteur industriel (32 milliards de dollars), les gouvernements (27 milliards de dollars) et les services publics (20 milliards de dollars) étant les émetteurs d’obligations les plus actifs. [7]

Considérations ESG

Le Fonds vise à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à saisir une large gamme d’opportunités d’investissement en maintenant une couverture d’analyse extra-financière d’au moins 90%, ainsi qu’une allocation minimum aux obligations labellisées. En outre, l’équipe de gestion mesurera l’intensité carbone du portefeuille et veillera à ce qu’elle reste en permanence inférieure à la moyenne de l’univers d’investissement [8].

L’équipe de gestion suivra et communiquera également sur d’autres indicateurs ESG clés couvrant des thèmes sociaux et de gouvernance . Cela permettra de suivre de manière transparente les risques et opportunités extra financiers au niveau des émetteurs, et ainsi d’établir un dialogue avec eux sur des thèmes environnementaux et sociaux ciblés.

Yerlan Syzdykov, Responsable Marchés Émergents chez Amundi, explique : « Les marchés émergents devraient connaitre une croissance plus forte que les marchés développés, l’Asie se taillant la part du lion. Alors que nous naviguons dans un environnement de taux d’intérêts élevés, la volatilité accrue et les écarts de valorisations sur certains actifs obligataires offrent de bonnes opportunités d’investissement pour les gestionnaires d’actifs dynamiques et agiles tels qu’Amundi. Avec une demande croissante d’obligations vertes et sociales dans la région, l’attrait pour les obligations asiatiques est significatif et nous sommes ravis de proposer aux investisseurs d’Europe et d’Asie un accès à ce marché, qui devient de plus en plus mature et diversifié*. »

Ce compartiment est disponible au sein de la SICAV Amundi Funds et est actuellement enregistré dans les pays suivants : Autriche, Belgique, France, Hong Kong, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Singapour, Royaume-Uni.