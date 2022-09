Francesca Ciceri, Responsable de la clientèle institutionnelle d’Amundi

Francesca Ciceri commence sa carrière dans la gestion d’actifs en 1998. Elle travaille d’abord au sein de la division banque privée de Merrill Lynch International Bank à Londres avant de rejoindre BNP Paribas AM en 2000 en tant que Directrice des ventes. En 2004, elle rejoint Pioneer Investments pour occuper le poste de responsable de la Distribution Tiers en charge des marchés italien, grec, chypriote et maltais avant d’être promue, en 2011, responsable de la clientèle institutionnelle et de la distribution en charge des mêmes marchés. En 2017, Francesca devient responsable du canal institutionnel en Italie pour Amundi.

Francesca est titulaire d’un diplôme de gestion de l’université Bocconi, Milan.