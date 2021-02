Gert-Jan Verhagen, Directeur Général d’Amundi aux Pays-Bas

Gert-Jan Verhagen commence sa carrière dans la finance en 1995 au sein de la banque ABN AMRO où il devient Banquier privé un an plus tard. Il rejoint Van Lanschot Bankiers en 2000 en tant que Banquier Privé Sénior. Quatre ans plus tard, il prend la responsabilité de la cellule Conseil d’investissement avant d’être promu Directeur Product Management Investments en 2007. En 2010, Gert-Jan intègre BlackRock – iShares en tant que Directeur commercial senior des ventes ETF aux Pays-Bas avant d’être nommé Directeur d’iShares aux Pays-Bas en 2012. Il rejoint Amundi en 2015, en tant que Responsable commercial ETF, Indexing et Smart Beta pour le Benelux.

Gert-Jan Verhagen est diplômé d’un Master en science du management de la Business University Nyenrode (2006 - Pays-Bas) et du Leadership Program de l’INSEAD (2008 – France)