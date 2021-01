Cécile Mouton est nommée Responsable de la ligne métier Liquidity Solutions chez Amundi.

Cécile Mouton a commencé sa carrière dans l’Administration, tout d’abord au sein de la Direction Générale de l’Aviation Civile, puis à la Direction Générale du Trésor, en tant que responsable des opérations de marché au sein de l’Agence France Trésor de 2007 à 2011. Elle a rejoint le groupe Crédit Agricole en juin 2012 en tant que Directrice de la Gestion Financière de Predica avant de rejoindre Crédit Agricole S.A. en janvier 2018 en tant que responsable du Contrôle de Gestion Groupe.

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, Cécile Mouton est agrégée de Mathématiques et titulaire d’un DEA en Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques, et ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées.