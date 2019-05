Richard Deutsch, Responsable de la Recherche crédit, Gestion obligataire

Richard Deutsch commence sa carrière à la Bank of America en 1989 en tant qu’analyste sur les Crédits structurés à effet de levier.

En 1994, il rejoint Merrill Lynch en tant que responsable Europe de la recherche obligataire sur les segments High Yield et Investment Grade puis devient en 1999 responsable de la recherche crédit et des unités d’analyse du desk de trading crédit chez BNP Paribas CIB à Londres.

En 2010 il intègre HSBC Global Asset Management où il est nommé responsable mondial de la recherche crédit. Il y crée et développe la politique et la méthodologie d’analyse crédit, la recherche sectorielle et supervise le développement de la plateforme intranet pour la communication des recommandations de recherche sur le crédit.

Richard Deutsch est titulaire d’une Maîtrise d’Histoire du Vassar College et d’un Master de l’Université de Princeton.