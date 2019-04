Ryan Myerberg, Responsable Performance Absolue – Global Fixed Income

Ryan Myerberg commence sa carrière à New York, comme vendeur et trader au sein des départements obligataires de Morgan Stanley et Lehman Brothers. Il devient trader chez BlueMountain Capital Management à Londres avant de rejoindre CF Global Trading (UK) Ltd en tant que responsable des obligations européennes. En 2010, il intègre Janus Henderson Investors en tant que trader obligations internationales, spécialisé dans les obligations non-américaines, puis devient gérant obligataire senior sur les stratégies Global Investment Grade. Il était responsable de l’analyse économique et politique mondiale, et membre du comité d’investissement, en charge de l’allocation d’actifs pour de nombreuses stratégies Fixed income.

Ryan Myerberg est titulaire d’un Bachelor of Arts en affaires étrangères de la Woodrow Wilson School of Government de l’Université de Virginie (Etats-Unis).