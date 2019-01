Amundi annonce la nomination de Kasper Elmgreen comme Responsable de la plateforme de gestion Actions. Kasper Elmgreen sera basé à Dublin.

Kasper Elmgreen - Responsable de la plateforme de gestion Actions

Kasper Elmgreen a commencé sa carrière chez Bankinvest Asset Management où il a occupé différents rôles au sein notamment de la gestion Actions Europe Emergente avant d’être nommé en 2010 Responsable des gestions Actions. En 2014, il rejoint Nordea Asset Management à Copenhague en tant que Responsable de la gestion actions fondamentale. Il y a également dirigé la restructuration des capacités d’investissement.

Kasper est diplômé de la Copenhagen Business School avec un Master de Science en finance et économie appliquée. Il a également un Bachelor en Sciences et Business administration de l’Université de Bath, et est titulaire du CFA.