Coté sur Xetra, l’ETF est proposé aux investisseurs avec des frais courants [2] (FC) de 0,16 %, ce qui en fait l’ETF Euro Corporate Bond PAB le moins coûteux [3].

Engagé de longue date en faveur de l’investissement responsable, Amundi a notamment développé un leadership largement reconnu dans les solutions d’indexation climatique. Pionnier de l’investissement indiciel bas carbone en 2014, Amundi a lancé par la suite l’un des premiers ETF Paris Aligned Benchmark (PAB) en 2020, et ajoute désormais une exposition obligataire à sa gamme d’ETF PAB visant à répondre aux besoins des investisseurs cherchant à réagir à l’urgence climatique.

Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR propose aux investisseurs :

Une exposition au crédit Investment Grade en euros alignée sur l’Accord de Paris

Une solution d’investissement conçue pour réduire de 50 % les émissions moyennes de gaz à effet de serre par rapport à son univers d’investissement avec une auto-décarbonisation supplémentaire en glissement annuel de -7 %

Des exclusions sur la base de critères normatifs et sectoriels

Avec l’ajout de ce nouveau fonds, Amundi propose désormais une large gamme d’ETF alignée sur l’accord de Paris, couvrant à la fois les actions et les obligations. La gamme comprend l’exposition aux obligations Euro Corporate ainsi qu’aux marchés d’actions de la zone euro, européens et développés ; tous les ETF de cette gamme sont classés article 9 de la réglementation SFDR.

Fannie Wurtz, Directrice d’Amundi ETF, Indexing and Smart Beta, a déclaré :« Le lancement de cet ETF illustre notre engagement indéfectible à développer des outils simples et prêts à l’emploi qui aident les investisseurs à mettre en œuvre leur stratégie ESG et climat en fonction de leurs objectifs et contraintes. Nous pensons que les ETF ont un rôle essentiel à jouer dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. »