Cet ETF vient compléter la gamme d’ETF « Amundi Prime » lancée en mars dernier, qui totalise aujourd’hui plus de 500 M€ [2] d’encours sous gestion.

Fannie Wurtz, Directrice du métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi déclare : “La recherche de rendement par les investisseurs se traduit par un engouement pour les obligations d’entreprises, le segment le plus plébiscité cette année par le marché ETF européen. Nous offrons déjà une exposition sur les obligations d’entreprises libellées en euro, à un niveau de frais courants de 0,05%, mais désormais nos clients nous demandent également des expositions sur le crédit en US dollar à un très faible coût. Nous avons donc lancé ce nouvel ETF Prime US Corporates, l’ETF le moins cher d’Europe exposé aux obligations d’entreprises libellées en US dollar [3], pour répondre aux besoins de nos investisseurs.”

La gamme d’ETF Amundi Prime a pour objectif d’offrir aux investisseurs des expositions aux principales briques d’allocation pour constituer un portefeuille diversifié, à un prix très compétitif. Les dix ETF de la gamme Amundi Prime couvrent à la fois les marchés actions et obligations mondiaux, européens, USA et Japon. Tous les ETF ont la même approche tarifaire avec un même niveau de frais courants à 0,05%, offrent une réplication physique et répliquent des indices conçus et calculés par Solactive [4], un fournisseur d’indices reconnu et offrant une approche tarifaire compétitive. Par ailleurs la gamme ETF Amundi Prime, comme l’ensemble des ETF d’Amundi, exclut les fournisseurs d’armes controversées.

Ce nouvel ETF a été coté aujourd’hui sur la bourse allemande Xetra, et le sera très prochainement sur le LSE et Borsa Italiana.