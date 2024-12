Alors que le digital est devenu un levier clé de la relation-client pour les gestionnaires d’épargne, ceux-ci cherchent également à équiper leurs collaborateurs d’outils digitaux permettant de conseiller, distribuer, et gérer des solutions d’investissement plus efficacement. Dans ce cadre, le marché des services technologiques à destination des distributeurs de solutions d’épargne telles que les banques privées ou les banques de détailest en forte croissance.

Amundi, qui est déjà présente sur ce créneau porteur grâce à sa ligne métier Amundi Technology et son offre Alto, va accélérer son développement grâce à l’acquisition d’aixigo, et ainsi continuer à s’affirmer comme un fournisseur de 1er plan de technologie et de services. Elle va également renforcer sa couverture client et géographique sur ce marché grâce à la base de clientèle d’aixigo en Allemagne, en Suisse, et au Royaume-Uni.

La combinaison de deux dispositifs complémentaires

Fondée en Allemagne il y a 25 ans par des universitaires, aixigo s’est fortement développée ses dernières années et a vu ses revenus croitre significativement. Forte de 150 collaborateurs, aixigo sert aujourd’hui plus de 20 clients, notamment des institutions financières internationales de 1er plan qui représentent plus d’un trillion d’euros d’encours sous gestion. Au total, 60 000 conseillers se servent ainsi quotidiennement des applications d’aixigo pour suivre leurs clients, construire et piloter l’allocation de leurs portefeuilles, passer des ordres ou encore générer des reportings.

De son coté, Amundi Technology a également fortement enrichi son offre et propose aux acteurs de l’épargne et de l’investissement des solutions technologiques pour la gestion de portefeuille, l’épargne salariale et collective, la gestion de patrimoine, ou pour les asset servicers. Très diversifiée, sa base de clientèle compte plus de 60 clients pami lesquels des banques, banques privées, fonds de pension, assureurs, conservateurs de fonds, et gestionnaires d’actifs en Europe et en Asie.

Suite à cette opération, les outils d’aixigo feront partie des solutions technologiques qu’Amundi Technology proposera à ses clients sur toute la chaine de l’épargne.

Une transaction fortement créatrice de valeur

Cette transaction, qui est en ligne avec le plan stratégique d’Amundi et conforme à sa discipline financière, sera fortement créatrice de valeur grâce au potentiel de croissance de l’activité, ainsi qu’aux synergies de revenus et de coûts. Le montant de la transaction est de 149 millions d’euros [2]. Le retour sur investissement sera proche de 10% après 3 ans, et supérieur à 12% après 4 ans.

Valérie Baudson, Directrice générale d’Amundi, a commenté : « Les distributeurs de produits d’épargne sont plus que jamais à la recherche de solutions et de partenaires externes qui leur permettent d’accroitre leur efficacité opérationnelle tout en améliorant la qualité, la rapidité, et la personnalisation des conseils, services, et produits qu’ils proposent à leurs clients.

Pour répondre à cette tendance, Amundi a construit une offre de services et une plateforme technologique que nous allons encore renforcer avec aixigo. Grâce à l’apport de ces expertises reconnues et utilisées par des acteurs de premier plan, nous allons continuer à déployer de nouveaux services innovants, et participer activement aux évolutions dans le domaine du conseil financier et de la gestion de patrimoine. Cette opération sera fortement créatrice de valeur pour nos clients, nos partenaires, et nos actionnaires. »

Guillaume Lesage, Chief Operating Officer chez Amundi a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir les équipes expérimentées d’aixigo qui vont apporter leur esprit entrepreneurial, leurs compétences technologiques pointues, ainsi que leur connaissance fine des besoins clients. Cela va nous permettre d’accélérer le déploiement des services d’Amundi Technology auprès de la clientèle de banques et de gestionnaires de patrimoine, avec une offre plus large, plus flexible, et davantage évolutive qui nous permettra de répondre à des cas de figure encore plus nombreux. »

Benjamin Lucas, Directeur Général d’Amundi Technology a déclaré : « Amundi Technology a pour vocation de fournir des solutions technologiques innovantes et un service de qualité dans le monde entier. En réunissant les capacités et solutions de pointe d’Amundi Technology et d’aixigo, nous créerons une offre transformante pour les acteurs de la gestion de patrimoine et les banques. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’aixigo avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et la volonté de permettre à l’ensemble de nos parties prenantes de se développer et d’exceller. »

Arnaud Picut, Directeur général d’aixigo, a déclaré : « Rejoindre Amundi Technology offre à aixigo une opportunité unique pour élargir notre offre de services et bénéficier des expertises d’Amundi. Le nouvel ensemble a vocation à devenir un solide leader européen et d’étendre progressivement sa portée en Asie, une vision en parfaite adéquation avec nos valeurs et nos ambitions. Nous tenons également à remercier Urs Ehrismann, fondateur de fronttrail Equity Partners, qui a accompagné aixigo en tant qu’investisseur au cours des six dernières années, lui permettant devenir un fournisseur de services technologiques reconnu en Europe. »

Christian Friedrich, membre du conseil d’administration et cofondateur d’Aixigo, a déclaré : « Le rapprochement d’aixigo et d’Amundi Technology va donner naissance à une plateforme technologique puissante au service des acteurs de la gestion de patrimoine. Je suis ravi des opportunités que cela va représenter pour les équipes d’aixigo. Nos clients de longue date bénéficieront de la mise en commun de nos compétences et de nos forces et seront en mesure de proposer de nouveaux services en termes de gestion de patrimoine. Je me réjouis des innovations qui verront le jour grâce à ce partenariat ».