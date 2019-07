Cette opération avait pour but de financer l’acquisition d’ATOP, une société italienne qui fabrique des machines pour produire des pièces de moteurs électriques, par IMA. Elle permet également à IMA de diversifier les échéances de sa dette et ses sources de financement.

Grâce à sa relation de longue date avec IMA, Amundi a souscrit à l’intégralité du nouveau placement privé obligataire d’IMA d’une durée de 7 ans et d’un montant de 50 millions d’euros. « Nous sommes heureux d’être l’un des principaux investisseurs dans le financement privé d’IMA. Cette transaction avec IMA est notre 11ème opération réalisée cette année et notre 3ème à l’étranger », déclare Thierry Vallière, Directeur des activités de dettes privées d’Amundi.

Le groupe Crédit Agricole a joué un rôle important en tant que prêteur dans la transaction en participant à la fois à l’émission obligataire, via Amundi, et au crédit syndiqué à terme, via Crédit Agricole Italia et Crédit Agricole CIB agissant en tant que Mandated Lead Arranger, prêteur et contrepartie de couverture.

Cette opération est un exemple significatif du partenariat réussi entre UniCredit et Amundi pour soutenir les moyennes et grandes entreprises italiennes dans un processus bien coordonné et efficace.

« UniCredit est fier de réussir à établir des liens entre des investisseurs de premier rang comme Amundi et des entreprises de premier rang comme IMA. Cela illustre le partenariat continu, digne de confiance et fructueux que nous avons construit ensemble », déclare Luca Falco, Head of Global Syndicate and Capital Markets chez UniCredit.