Cette offre répond aux besoins des gestionnaires d’actifs et des investisseurs institutionnels qui recherchent de solutions technologiques fiables, open-source et innovantes, enrichies par des services intégrés à forte valeur ajoutée. Avec ce partenariat, Amundi Technology propose donc à ses clients les données et analyses de MSCI RiskManager directement dans ALTO* Investment.

Cette intégration de données offre un accès simplifié à des fonctionnalités avancées de gestion des risques pour toute une palette d’instruments cotés et privés comprenant des méthodes de simulation Value-at-Risk, des stress tests robustes, des indicateurs d’exposition au marché et des analyses de la sensibilité. La solution permet aux gérants utilisant ALTO Investment d’avoir une vision claire de l’exposition aux risques de leurs portefeuilles pour leurs décisions d’investissement tout en réduisant les risques opérationnels et la complexité qu’imposent des solutions non intégrées.

Amundi Technology offre ainsi une solution centralisée, complète, flexible et personnalisable basée sur une architecture technologique open-source combinant la puissance d’ALTO Investment aux solutions de pointe disponibles sur le marché.

Guillaume Lesage, Chief Operating Officer d’Amundi déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à MSCI pour offrir une intégration éprouvée et des indicateurs de risques de marché de grande qualité. Cette collaboration s’intègre parfaitement dans le plan stratégique d’Amundi en adéquation avec l’ambition d’Amundi Technology de devenir un fournisseur de technologie et de services de premier rang sur toute la chaine de valeur de la gestion de l’épargne. Ce partenariat permet à nos clients de bénéficier de la performance et du savoir-faire de MSCI sur sa solution de risques. »

Alvise Munari, Chief Client Officer de MSCI, ajoute : « L’intégration de notre offre de gestion des risques sur toutes les classes d’actifs à la plateforme d’Amundi Technology, offre une nouvelle solution robuste à nos clients. Nous sommes ravis que cette collaboration donne accès aux investisseurs aux modèles de risques les plus avancés de MSCI à travers une architecture intégrée fournissant une efficacité opérationnelle et une transparence accrue de la gestion de portefeuilles. »