Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs, annonce l’acquisition par Amundi Autriche d’une participation de 100% dans la fintech Finventum GmbH auprès de BAWAG P.S.K. et des fondateurs de la société. Finventum a créé Savity Vermögensverwaltung GmbH (Savity), une plateforme autrichienne de conseil en investissement financier (robo-advisor), établie, autorisée et réglementée, offrant des services digitaux de gestion d’actifs.

En tant que robo-advisor digital, Savity permet aux clients retail d’accéder à des services de gestion d’actifs professionnels. Savity utilise une technologie de pointe pour construire des portefeuilles distincts pour les clients, avec différents profils de risque, en tenant compte de leurs objectifs d’investissement et de leurs préférences en matière de durabilité. Savity propose actuellement quatre options d’investissement. Après l’acquisition, les clients de Savity bénéficieront de l’expertise étendue et globale d’Amundi en matière d’investissement pour gérer des portefeuilles diversifiés et efficaces.

Avec le robo-advisor Savity, Amundi a l’ambition de répondre au besoin croissant de services financiers digitalisés en Autriche, notamment en matière de gestion digitale de portefeuille. Savity s’inscrit parfaitement dans l’offre innovante d’Amundi Technology [1], la branche technologique d’Amundi, qui complète et accélère le développement de ses solutions de gestion digitale de portefeuilles distincts. En élargissant sa gamme de solutions technologiques avec Savity, Amundi sera en mesure de mieux servir ses partenaires et distributeurs ainsi que leurs clients retail en Autriche. Avec cette acquisition, Amundi pourra répondre aux besoins spécifiques de ses clients en matière de transformation digitale avec une approche ouverte et agile, visant à développer de nouveaux outils intelligents et innovants.

Guillaume Lesage, Directeur Opérations, Services et Technologie d’Amundi :« Chez Amundi, notre objectif est de servir nos partenaires distributeurs au-delà de l’offre de produits pour répondre aux besoins croissants de leurs clients en matière de conseil en investissement et de solutions technologiques innovantes, adaptées et efficaces en termes de coûts. Savity s’inscrit parfaitement dans cette approche et nous permettra de renforcer la position d’Amundi Technology dans le segment B-to-B. Cette technologie puissante, combinée à notre expertise en matière de robo-advisory et aux capacités étendues de gestion de portefeuille d’Amundi, permettra d’accroître encore le développement de Savity. »

Gabriele Tavazzani, Directeur Général d’Amundi Autriche :« Avec Savity, nous élargissons nos services de technologie digitale en Autriche et répondons aux besoins des clients en matière de conseil en investissement et d’outils hautement performants dans le cadre de la digitalisation croissante des services financiers et plus particulièrement de la gestion de portefeuille en Autriche, une tendance accélérée par la pandémie de COVID. Cette nouvelle offre renforcera notre développement en tant que fournisseur européen crédible de technologies de pointe sur le marché autrichien. Grâce aux compétences étendues d’Amundi, nous serons en mesure non seulement de servir les clients directs existants de Savity, mais aussi de fournir de nouveaux outils et services digitaux à nos partenaires distributeurs. »