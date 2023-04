Amundi Private Equity Funds, filiale du leader européen de la gestion d’actifs et pôle de gestion dédié au Capital-Investissement au sein d’Amundi Actifs Réels, annonce le lancement du Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) axé sur les Mégatendances : « Amundi Mégatendances III Evolution ».

Amundi Private Equity Funds a une expérience éprouvée en la matière, comme en témoigne le fort succès des deux millésimes précédents « Amundi Private Equity Mégatendances I & II », avec une levée totale de près de 850 millions d’euros et 25 entreprises accompagnées.

Le lancement de ce nouveau fonds s’inscrit dans la continuité d’une thématique créatrice de valeur. En effet, sa stratégie d’investissement se concentre essentiellement dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des petites et moyennes entreprises (PME) européennes non-cotées, majoritairement françaises, portées par une ou plusieurs des cinq mégatendances mondiales : la technologie, les évolutions sociétales, l’environnement, les mutations économiques et la démographie. Ces tendances agissent comme des forces transformatrices de long terme et des leviers de croissance importants pour les entreprises.

Le fonds « Amundi Mégatendances III Evolution » recherchera la réalisation de plus-values par des prises de positions minoritaires actives dans les PME et ETI non-cotées, principalement françaises. L’ensemble des investissements sera réalisé dans le cadre d’opérations de capital développement ou de capital-transmission.

Les PME et ETI sélectionnées devront réunir un certain nombre de caractéristiques très précises : être situées dans l’UE, bénéficier de l’impact d’au moins l’une des 5 mégatendances, présenter des fondamentaux financiers solides, porter un projet de croissance cohérent.

Pour ce nouveau millésime du programme d’investissement Mégatendances, le ticket moyen unitaire par entreprise est compris entre 20 et 50 millions d’euros.

Proposé aux clients particuliers, le FCPR Amundi Mégatendances III Evolution est éligible au CTO, au PEA-PME, au PER Compte titres et en assurance-vie. Le fonds est notamment distribué dans nos réseaux partenaires LCL et Crédit Agricole, jusqu’au 27 Juillet 2024.

« Amundi Mégatendances III Evolution » bénéficie du « Label Relance », ce qui permet aux investisseurs de donner du sens à leur placement, en contribuant au financement de projets d’avenir dans l’économie française et générant un impact positif de proximité.

« Fort du succès rencontré par les deux premiers programmes d’investissements Mégatendances I & II, nous lançons aujourd’hui Amundi Mégatendances III Evolution. Le lancement de ce nouveau fonds confirme la volonté d’Amundi de poursuivre sa dynamique dans les marchés privés, l’une des priorités de son plan stratégique 2025 présenté en juin 2022. Dans le contexte actuel, ce nouveau fonds, articulé autour des mégatendances mondiales et adossé au label Relance, permet aux investisseurs de participer à larelance économique du pays et de l’UE », déclare Stanislas Cuny, Directeur Général Délégué d’Amundi Private Equity Funds.