Amundi Private Equity Funds (PEF), filiale d’Amundi dédiée au Capital investissement, annonce avoir signé le Manifeste de l’Initiative Climat International et amplifie ainsi son action dans la lutte contre le réchauffement climatique en s’engageant, en ligne avec les Accords de Paris, à :

contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre des sociétés de son portefeuille ;

et à mettre en place un plan d’adaptation au changement climatique.

Pedro Arias, Directeur du Métier Actifs Réels et Alternatifs d’Amundi déclare : « En signant le manifeste de l’Initiative Climat International, nous nous sommes engagés à mobiliser les dirigeants des entreprises dans lesquelles nous investissons autour des enjeux climatiques et des risques qu’ils comportent. En tant qu’investisseur, nous avons un rôle moteur à jouer pour accompagner ces entreprises sur le long terme dans la réduction de leur empreinte carbone. ». Amundi PEF souhaite ainsi renforcer l’accompagnement des entreprises qui inscrivent les enjeux climatiques au cœur de leur stratégie et les aider à développer une analyse sur les risques de transition ou d’adaptation.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Amundi qui a fait de l’investissement responsable l’un de ses quatre piliers fondateurs et a d’ailleurs annoncé un plan d’actions ambitieux en octobre 2018 pour amplifier son engagement dans ce domaine. Dans le sillage d’Amundi et depuis plus de 5 ans, Amundi PEF intègre une analyse extra financière, en plus de l’analyse financière des entreprises dans lesquelles elle investit.