Les fonds gérés par Amundi immobilier seront les investisseurs qui acquerront pour partie les actifs développés par Novaxia.

Le 16 mai 2019, le projet de Novaxia a été retenu pour mettre en valeur, de manière sociale, responsable et innovante, l’établissement de l’Hôtel-Dieu situé sur le parvis de Notre Dame dans le 4e arrondissement de Paris.

Il s’agit de repenser l’aménagement et l’occupation d’une partie du plus ancien Hôpital de Paris, symbole de charité et d’hospitalité, fondé en 650 et dont la construction s’est finalisée à la fin du 19e siècle.

C’est cette tradition ancestrale qui a été le fil conducteur du projet présenté à l’AH-HP par Novaxia et Amundi Immobilier.

La sélection s’est faite sur des critères architecturaux, environnementaux, d’innovation et de responsabilité sociale, mais aussi sur la solidité juridique et financière du candidat.

Ainsi, 20 000 m², soit un tiers de la surface totale du bâtiment, vont être cédés d’ici 3 ans à Amundi Immobilier sous la forme d’un bail à construction de longue durée de 80 ans et Novaxia sera chargé de la mise en œuvre du projet de transformation urbaine.

Le projet présenté comporte 3 pôles distincts :

Un pôle santé, sur la moitié de la surface, soit 10 000 m². Il accueillera un incubateur de biotechnologies – Biolabs - et d’intelligence artificielle et permettra à une cinquantaine d’entreprises innovantes dans le domaine des biotechnologies et de l’intelligence artificielle de se développer à proximité immédiate des équipes médicales de l’AP-HP.

Un pôle solidaire comprenant une résidence sociale étudiante, une maison du handicap et une crèche associative

Un pôle d’attractivité commerciale, avec une offre variée de commerces et de restauration, comprenant notamment un restaurant gastronomique.

Les travaux devraient démarrer en 2022 pour une livraison fin 2025.