Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi, déclare : « Nous sommes très fiers de la collecte réalisée en 2018, dans un contexte d’adoption croissante des ETF par les investisseurs. »

La croissance d’Amundi ETF a été tirée non seulement par le lancement de solutions innovantes, mais aussi par sa compétitivité en termes de coûts et sa capacité à répondre de façon pertinente aux besoins des clients avec des stratégies de cœur de portefeuille et plus spécifiques. L’expertise ETF d’Amundi s’est concentrée sur le développement de solutions sur mesure pour les clients institutionnels et les distributeurs, démontrant ainsi son engagement à travailler en partenariat avec eux et à répondre à leurs besoins à long terme.

Dans un contexte de forte demande pour des expositions actions et obligataires traditionnelles, Amundi a ainsi capté une part significative de la collecte des ETF en Europe [2] :

30 % de la collecte sur les ETF actions marchés émergents

Près de 35 % de la collecte sur les ETF actions européennes

25 % de la collecte sur les ETF d’obligations d’État monde

Créer des produits innovants pour répondre aux besoins des clients a également été un moteur de croissance important :

Une gamme complète d’ETF ISR comprenant 4 ETF ISR actions et 2 ETF ISR obligations corporate innovants [3] a été lancée au second semestre pour répondre à la demande croissante de solutions passives responsables ;

De même, un ETF thématique offrant une exposition au thème de l’intelligence artificielle, un moteur clé de la croissance économique mondiale, a été proposé aux investisseurs.

Enfin, Amundi ETF a su exporter la franchise UCITS ETF à l’international

Forte du succès de sa franchise UCITS ETF en Europe et en Asie, Amundi ETF a poursuivi son développement international en listant 19 UCITS ETF sur la Bourse mexicaine (BMV), afin de répondre à la demande croissante d’ETF UCITS des investisseurs mexicains.

« Nous avons continué de bénéficier de l’évolution structurelle de l’industrie vers davantage de solutions passives, qui a encore été renforcée par la transparence accrue imposée par MiFID II. Nous restons confiants quant à la poursuite de cette tendance positive en 2019, comme en témoignent les flux que nous avons déjà commencé à observer vers nos solutions. » ajoute Fannie Wurtz.

Aussi Amundi ETF continuera en 2019 à renforcer ses relations avec l’ensemble de ses clients dans le monde en se concentrant sur trois axes majeurs :