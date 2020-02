Dans le contexte d’une croissance rapide du marché européen des ETF au cours des trois dernières années, Amundi ETF a enregistré un taux de croissance très supérieur à celui du marché pendant cette même période, et a réalisé le taux de croissance le plus élevé parmi les cinq premiers fournisseurs européens d’ETF [2].

En 2019, Amundi a enregistré une collecte nette de 8 milliards d’euros, multipliée par deux par rapport à l’année précédente. Cette forte collecte a permis à Amundi de maintenir sa position parmi les premiers fournisseurs sur le marché européen des ETF, se classant au 4e rang en terme de collecte nette [3] en 2019 et renforçant sa part de marché en termes d’actifs sous gestion.

La capacité d’Amundi à répondre aux différents besoins de ses clients, des institutionnels aux gestionnaires de fonds, ainsi qu’à la demande croissante de solutions d’investissement à base d’ETF pour les distributeurs, a été le principal facteur clé du succès d’Amundi. En termes de couverture géographique, la plateforme a continué à accélérer son implantation en Europe ainsi qu’en Asie et en Amérique latine où la gamme Amundi ETF, composée de fonds UCITS, répond à une demande croissante des investisseurs.

Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, indiciel et Smart Beta d’Amundi, a déclaré :“Dans un environnement de marché très dynamique, ces bons résultats témoignent de la confiance continue des investisseurs envers les ETF d’Amundi, et confirment notre positionnement d’émetteur d’ETF de premier plan. Nous sommes engagés sur le long terme à offrir à nos clients, qu’ils soient institutionnels ou distributeurs, une large gamme d’ETF, innovants et avec des frais compétitifs”.

Innovation et tarif compétitif au cœur du développement produits :

Avec l’innovation et la compétitivité tarifaire au cœur de son ADN, Amundi a largement étendu sa gamme d’ETF en 2019, pour répondre aux différentes configurations de marché, de classes d’actifs, de secteurs et de thématiques :

ETF Amundi Prime : La gamme d’ETF Core la moins chère d’Europe [4] offrant à la fois des expositions actions et obligataires. La gamme a dépassé 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion [5], démontrant ainsi son efficacité à répondre à la demande des investisseurs pour des outils d’investissement à moindre coût, simples et transparents.

ETF ISR et Low Carbon : Amundi a poursuivi l’élargissement de sa gamme d’ETF ISR et Low carbon, qui comprend désormais sept ETF actions et obligataires répliquant des indices MSCI ISR et Bloomberg Barclays et un ETF Low Carbon. Ces ETF ont attiré plus de 1,2 milliard d’euros de collecte nette [6] en 2019, représentant 15% de la collecte de l’année.