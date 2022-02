2021 marque un tournant dans l’histoire d’Amplegest, du fait de son rapprochement avec le Groupe Cyrus. Cette opération permet à Amplegest, sans pour autant perdre son identité, d’offrir une gamme plus complète de solutions à tous ses clients, institutionnels comme privés. Amplegest reste une entité distincte au sein du Groupe Cyrus et conserve l’esprit « boutique » caractéristique de son ADN. La société vise désormais 6 milliards d’encours sous gestion (3 milliards pour chacun de ses 2 métiers : Gestion Privée et Asset Management) et plus de 1,5 milliards d’euros pour les actifs supervisés en Family Office d’ici à 2025 et prévoit de figurer dans les 50 plus grandes sociétés de gestion sur le marché français à cet horizon.

Le rapprochement Amplegest-Cyrus : amorce d’une dynamique prometteuse…

L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la pandémie mondiale du coronavirus, un contexte dans lequel Amplegest a su agir avec discernement. Si 2020 avait été l’année de la protection des actifs confiés par les clients, 2021 restera globalement celle de la progression de ces mêmes actifs.

« Année intense pour Amplegest avec en premier lieu d’excellents résultats et l’annonce de notre rapprochement avec le groupe Cyrus. Cette opération réalisée en moins d’un an va nous permettre de poursuivre notre développement sur nos 3 métiers dans un environnement où tous les acteurs cherchent à atteindre des tailles critiques » déclare Arnaud de Langautier, président d’Amplegest.

« 2021 restera une année importante pour la société : l’association avec le Groupe Cyrus a été si bien accueillie par les équipes d’Amplegest, mais aussi par ses clients, que nous abordons cette nouvelle étape avec enthousiasme et la volonté de développer maintenant les meilleures synergies entre nos différentes entités : le réseau Cyrus, Amplegest, Invest AM et et Eternam » déclare Christophe Mianné, président du Conseil de Surveillance d’Amplegest et Directeur général du groupe Cyrus.

« Conserver l’esprit boutique d’Amplegest, gage d’indépendance, d’innovation et d’agilité, reste bien évidement notre objectif aujourd’hui et demain. Je me réjouis aussi que les associés et salariés d’Amplegest aient souhaité devenir actionnaires de notre groupe » déclare Meyer Azogui, président du groupe Cyrus.

…qui vient renforcer un bilan solide et une activité diversifiée.

Les actifs gérés par Amplegest ont progressé de 20% en 2021 pour atteindre 2,6 milliards d’euros, les actifs supervisés par le Family Office représentant quant à eux 1 milliard d’euros.

Métier historique d’Amplegest, la gestion privée a connu une croissance soutenue en 2021, avec une collecte brute de 180 millions d’euros. Sur les deux dernières années, les performances des actifs sous gestion ont permis de passer sans dommage cette période si particulière où le monde a tant évolué. Offrir un service patrimonial plus riche et des solutions adaptées, en particulier autour de l’immobilier, ont été des moteurs puissants pour le rapprochement avec le Groupe Cyrus. Enfin, la proximité avec les clients a été, reste et restera une priorité.

La collecte brute en Asset Management représente 200 millions d’euros en 2021. L’activité de gestion d’actifs d’Amplegest conserve de fortes ambitions sur l’Europe Francophone, bien que le contexte de Covid ait freiné les déplacements commerciaux.

Amplegest Pricing Power a vu ses encours multipliés par 4 en 4 ans avec 466 millions d’euros fin 2021. Le thème du Pricing Power, très adapté dans une période plus inflationniste, et la forte visibilité de ce concept, font d’Amplegest Pricing Power un axe important de développement et de prospection.

Le pôle « Small et Mid caps » a vu l’émergence du fonds Amplegest PME, qui a obtenu en début d’année le label « Relance ». Avec son approche « Private Equity », le fonds affiche une performance solide en 2021 de 30%.

Octo Asset Management, qui complète l’offre d’Amplegest grâce à son expertise sur le crédit « value », bénéficie d’une commercialisation active de ses fonds par les équipes de vente Amplegest. Année exceptionnelle pour eux avec une forte progression des actifs sous gestion à presque 285 millions d’euros (+50%), et des performances remarquables.

Le Family Office poursuit son développement, fort de ses 11 grandes familles sous supervision, qui donnent légitimité et confiance pour se développer. Les synergies avec le Groupe Cyrus devraient donner un coup d’accélérateur à cette activité.

Enfin, les deux grands chantiers, philanthropie et ESG, restent au cœur des priorités d’Amplegest, qui souhaite incarner une finance utile et responsable. L’activité philanthropique suscite toujours une grande adhésion de l’ensemble des équipes. En 2021, ces efforts ont été récompensés par le prix Philanthropie « Gestion de Fortune » dans la catégorie enfance.

L’ESG demeure un axe stratégique pour Amplegest, le modèle propriétaire GEST étant désormais intégré à l’ensemble des fonds commercialisés. Une équipe de 4 personnes porte les développements futurs avec pour objectif d’internaliser au maximum sa recherche. La gestion privée souhaite intégrer progressivement les critères ESG, avec un objectif 100% sur tous ses mandats d’ici 2 ans.

Les objectifs du plan Amplegest 2025 sont en cours de révision, afin de prendre en compte la puissance commerciale des consultants patrimoniaux du Groupe Cyrus, mais également l’intégration d’Invest AM, sa société de gestion, spécialiste reconnue de la gestion flexible. Les effectifs passeront en effet de 45 salariés à plus de 60, tous prêts à relever le défi d’une finance performante et responsable.