Julie Jourdan aura la charge de déployer la gestion Pricing Power sur le marché actions américain. Tous deux bénéficieront de l’appui de l’équipe des 8 gérants/analystes actions d’Amplegest.

Gilles Constantini (38 ans) a auparavant exercé en tant qu’analyste financier, puis Portfolio Manager chez La Financière de l’Echiquier. Il rejoint ensuite Montpensier Finance en 2017, puis par la suite cogère un fonds actions zone euro classé article 9, labelisé ISR, fonds qui a été distingué par 5 étoiles Quantalys et 5 étoiles Morningstar sur 3 ans. Il a de plus reçu la notation « Cityware AA – Euro equities manager ».

Julie Jourdan (49 ans) a été pendant 13 ans spécialiste actions américaines chez Raymond James avant de rejoindre Mansartis en 2015 pour y gérer un fonds actions sur les Etats-Unis. Sa gestion a été récompensée en 2020 par le prix « Citywire France Awards - Best Fund Manager - Actions US ». Elle a de plus été gérante d’un fonds thématique global portant sur l’environnement.

« L’arrivée de Gilles Constantini et Julie Jourdan conforte la place d’Amplegest comme Maison du Pricing Power », explique Jean-François Castellani, directeur du développement Asset Management chez Amplegest. « Leur expérience de gestion s’appuie sur un solide track record, de fortes convictions ESG et une expertise reconnue en matière de Stock Picking »