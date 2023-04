Amplegest poursuit le développement de son activité Asset Management et accentue sa présence auprès de la clientèle institutionnelle française en annonçant l’arrivée de Pierre-Antoine Door, en qualité de Directeur Investisseurs Institutionnels, sous la responsabilité de Jean-François Castellani, Associé, Directeur du Développement AM.

Riche d’un parcours professionnel de plus de 20 ans, Pierre-Antoine débute sa carrière en 2000, chez CDC IXIS AM et mène jusqu’en 2008 des missions de conseils et de gestion de projets auprès d’investisseurs institutionnels. A partir de 2008, il assure le développement de la clientèle institutionnelle pour des « boutiques » telles que Tocqueville Finance, Métropole Gestion et Amiral Gestion. Après une brève expérience dans le conseil financier chez Cedrus & Partners en 2021, Pierre-Antoine retrouve son univers de prédilection en intégrant Amplegest.

« L’expérience de Pierre-Antoine dans des sociétés de gestion à taille humaine et sa connaissance des problématiques institutionnelles, viennent parfaitement enrichir l’équipe déjà en place sur ce segment de clientèle. Cette arrivée dans l’équipe illustre bien les ambitions à horizon 2025 d’Amplegest et d’Octo AM, et l’appui de leur actionnaire Cyrus Conseil » précise Jean-François Castellani, Associé, Directeur du Développement AM.