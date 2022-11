Florent Martini rejoint l’équipe de gestion privée d’Amplegest en qualité de gérant de portefeuille.

Florent Martini (33 ans) a commencé sa carrière en 2015 chez UBS Wealth Management en tant qu’Investment Advisor Assistant. Il a ensuite occupé la fonction de Conseil Bourse et Trading marchés dérivés chez B*Capital (groupe BNP Paribas) jusqu’en 2018, avant de devenir gérant de portefeuilles sous mandat chez Portzamparc (groupe BNP Paribas). Florent est diplômé d’un Master Grande Ecole à la Reims Management School (nouvellement NEOMA Business School) et d’un Master Exécutif Intelligence Artificielle et Sciences des Données de l’Université Paris Dauphine. Il a de plus obtenu les 3 niveaux de certification du CFA.

Florent Martini rapportera à Alexandre Neuvy, Directeur de la gestion privée.

« Nous sommes ravis d’accueillir Florent au sein de nos équipes », déclare Alexandre Neuvy, directeur de la Gestion Privée chez Amplegest. « Son expérience et son dynamisme nous permettent de consolider notre expertise en Gestion Privée afin de muscler l’intégralité de notre champ d’activité. Après un dernier recrutement centré sur l’expertise de Pricing Power en Asset Management, nous souhaitons montrer à nos clients que notre effort de gestion se structure sur tous les fronts. », ajoute-t-il.