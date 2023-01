Une stratégie de gestion au cœur de l’histoire d’Amplegest

Amplegest Pricing Power US partage la même philosophie de gestion que celle du fonds « historique » Amplegest Pricing Power, tout en étant adaptée aux spécificités du marché nord-américain.

Amplegest Pricing Power US est un fonds de convictions, concentré sur une quarantaine de valeurs positionnées sur cinq tendances structurelles porteuses : digitalisation, bien-être, productivité, transition écologique et marques exclusives.

La sélection de valeurs est le fruit d’une analyse fondée sur une grille de critères précis. Une première analyse stratégique et quantitative permet d’identifier les sociétés présentant un Pricing Power durable et mesurable. Une analyse complémentaire conjuguant critères financiers et extra-financiers permet de sélectionner les valeurs de qualité qui offrent le meilleur potentiel de performance dans la durée tout en assurant d’une diversification sectorielle.

Dans l’environnement actuel, incertain, la gestion s’attache à cibler particulièrement les entreprises qui sont en situation d’oligopole, peu sensibles à l’environnement macroéconomique et/ou portées par des politiques publiques fortes.

La consolidation d’une expertise phare d’Amplegest

Le fonds est géré par Julie Jourdan, qui compte plus de 20 ans d’expérience sur les marchés américains, sous la direction de Gilles Constantini, directeur de la gestion actions, et aidée par l’équipe de 4 analystes d’Amplegest

Amplegest Pricing Power US est issu de la transformation du fonds Amplegest Actions internationales, lancé en 2013. Le fonds atteint, d’ores et déjà, un encours de 87 millions d’euros au 31 décembre 2022.

« Le caractère incontournable d’une société et sa capacité à fixer ses prix sont cruciaux en cette période d’incertitude économique, alors que la répercussion quasi-automatique des effets de l’inflation devrait se raréfier en raison d’une normalisation de la demande » rappelle Julie Jourdan, gérante du fonds Amplegest Pricing Power US. « C’est pourquoi nous comptons tirer parti des particularités du contexte économique nord-américain et du foisonnement de modèles économiques innovants dans cette région du monde pour décliner la grille de lecture du Pricing Power et offrir à nos clients de nouvelles sources de performance ».

« Cette nouvelle stratégie porte l’encours global des deux fonds pricing power à près de 400 millions d’euros et conforte durablement notre statut de « Maison du Pricing Power », qui représente plus que jamais un marqueur fort de notre gestion actions », explique Jean-François Castellani, Directeur du Développement AM.