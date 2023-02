2022 restera une année noire pour les marchés financiers aussi bien pour les actions que les obligations avec des performances largement négatives. Amplegest n’échappe pas à cet environnement défavorable pour ses investisseurs, mais continue de regarder vers 2025. La société vise toujours les 6 milliards d’encours sous gestion (3 milliards pour chacun de ses 2 métiers : Gestion Privée et Asset Management (y compris Octo AM) et plus de 1,5 milliards d’euros pour les actifs supervisés en Family Office.

Le rapprochement Amplegest-Invest AM : une dynamique confirmée…Amplegest se projette sur 2025

Année financière chahutée en termes de performance, de collecte et de résultats pour tous les acteurs du secteur. Amplegest n’a pas échappé à cet environnement mais la dynamique de la fusion avec le groupe Cyrus et l’énergie des équipes permet d’oublier le court terme pour se projeter vers 2025.

« Année de notre 15ème anniversaire, 2022 pourrait paraître bien terne pour Amplegest, mais paradoxalement, je n’ai jamais senti Amplegest aussi fort : fort de ses équipes rajeunies, fort d’être resté une « boutique de gestion » dans le projet Cyrus, fort de nos nouvelles solutions d’investissement dans notre offre de gestion privée avec Cyrus… et tout cela porté par notre Asset Management qui acquiert au fil des années une réelle notoriété. Reste enfin notre attachement à nos actions philanthropiques avec le 3 fois 1% qui ont aussi 15 ans et sont portés par tous » déclare Arnaud de Langautier, président d’Amplegest.

« 2022 restera une année difficile pour les activités d’Asset Management. Mais le travail réalisé par Les équipes en 2022 est fondamental pour préparer l’avenir : fusion Invest AM/AMPLEGEST terminée, passage de génération de gérants réalisé, gamme d’OPCVM élargie, présence commerciale sur tous les segments…. Tout cela pour mieux servir nos clients et leur montrer nos ambitions dans l’Asset Management » déclare Christophe Mianné, président du Conseil de Surveillance d’Amplegest et Directeur Général du groupe Cyrus.

« Créer une marque réflexe dans les métiers de la gestion privée autour d’entrepreneurs associés et indépendants reste mon objectif de moyen terme et nécessite de conserver l’esprit boutiqued’Amplegest, gage d’indépendance, d’innovation et d’agilité. Je suis content du déroulement de cette opération avec toutes nos équipes que je remercie. 2022 clôture cette fusion et les perspectives à venir sont conformes à mes attentes et incroyablement prometteuses » déclare Meyer Azogui, président du groupe Cyrus.

La collecte nette positive sur les 3 métiers en 2022 est un bon signal pour 2023 !

Métier historique d’Amplegest, la gestion privée a connu une croissance soutenue en 2022, avec une collecte brute de 220 millions d’euros. Offrir un service patrimonial plus riche et des solutions adaptées, en particulier autour de l’immobilier, ont été des moteurs puissants de collecte en 2022. Enfin, la proximité avec les clients a été, reste et restera une priorité pour Amplegest surtout après cette année où les performances des gestions, perturbées par la guerre en Ukraine, n’ont pas été conformes aux objectifs annoncés.

L’activité de gestion d’actifs a continué de se structurer autour de 3 pôles : actions, diversifiés, et crédit avec Octo AM. L’Asset Management affiche une collecte nette positive en 2022 sur l’ensemble des 3 trois classes d’actifs et une collecte brute de 280M€ en externe, supérieure à la collecte brute 2021.

Octo Asset Management, qui complète l’offre d’Amplegest grâce à son expertise sur le crédit « value », bénéficie de la commercialisation active de ses fonds par les équipes de vente Amplegest. 2022 a été une année exceptionnelle pour eux avec la forte progression des actifs sous gestion à presque 400 millions (+40%).

De son côté, le Family Office poursuit son développement, prend plus d’indépendance et change de nom en devenant : Canopée FO. Les synergies avec le Groupe Cyrus devraient donner un coup d’accélérateur à cette activité.

Enfin, les deux grands chantiers, philanthropie et ESG, restent au cœur des priorités d’Amplegest, qui souhaite incarner toujours une finance utile et responsable. Amplegest a d’ailleurs été récompensée cette année en recevant le prix des plus belles initiatives philanthropiques du Grand prix de la Finance.