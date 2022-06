Dans la continuité du rapprochement avec le Groupe Cyrus en 2021, Amplegest fusionne avec Invest AM. Cette opération permet à Amplegest, d’offrir une gamme complète de solutions à tous ses clients, institutionnels comme privés. La société vise désormais 6 milliards d’encours sous gestion en 2025, et ambitionne de faire partie des plus grandes sociétés de gestion entrepreneuriales sur le marché français.

Le rapprochement Amplegest-Invest AM : amorce d’une dynamique prometteuse…

« Conserver l’esprit boutique du « new Amplegest », gage d’indépendance, d’innovation et d’agilité, reste bien évidemment notre objectif prioritaire aujourd’hui et demain. Nos équipes ont appris à se connaître et ont plaisir à travailler ensemble, c’est cela la plus belle réussite à ce jour de ce rapprochement avec le Groupe Cyrus » déclare Arnaud de Langautier, président d’Amplegest.

« 2022 est une année importante pour le groupe Cyrus car nous avons changé de taille grâce à Amplegest et nos autres acquisitions. Les équipes d’Amplegest (60 personnes) se mettent au service des clients du Groupe Cyrus, pour apporter les meilleures solutions de gestion » déclare Christophe Mianné, président du Conseil de Surveillance d’Amplegest et Directeur général du Groupe Cyrus.

« Après 6 mois de travail constructif pour mener à bien cette fusion, nous sommes heureux de réunir des professionnels très complémentaires qui associent leurs forces pour bâtir un Cyrus encore plus solide et pérenne, dans l’intérêt de nos clients. Avec l’association des équipes d’Amplegest, Octo AM et Invest AM, c’est une nouvelle aventure entrepreneuriale qui démarre » déclare Meyer Azogui, président du groupe Cyrus.

…qui se confirme par une collecte positive sur tous nos métiers dans des marchés difficiles.

L’Asset Management est en collecte positive sur les 6 premiers mois de l’année, porté par sa forte présence commerciale et la complémentarité de sa nouvelle offre : la gamme Actions autour du concept du « Pricing Power », la gamme petites valeurs européennes avec « l’approche Private Equity », la gamme diversifiée « Global Macro » avec les fonds Latitude, la gamme crédit avec Octo AM et sa gestion « value »

Complémentarité aussi de la couverture commerciale avec le développement d’Amplegest vers les institutionnels et les réseaux de distribution et le savoir-faire d’Invest AM vers les CGP. Forte d’une équipe de 8 personnes, la présence commerciale va être renforcée en région et sur la zone Francophone pour tous les segments de clients.

Malgré un premier semestre nerveux sur les marchés financiers, la Gestion Privée, métier historique d’Amplegest, affiche une collecte positive. Grâce à l’offre patrimoniale complète du Groupe Cyrus et des solutions d’investissement adaptées, Amplegest reste optimiste sur l’avenir.

Le Family Office poursuit son développement, une nouvelle marque va être lancée qui donnera légitimité et confiance pour développer cette ligne métier.

Enfin, les deux grands chantiers, philanthropie et ESG, restent au cœur des priorités d’Amplegest, qui souhaite incarner une finance utile et responsable.

L’ESG demeure un axe stratégique pour Amplegest (10 ans d’efforts) ainsi que pour le groupe Cyrus. Une équipe de 4 personnes chez Amplegest porte ces développements, avec pour objectif de poursuivre la diffusion de cette démarche auprès de l’ensemble des collaborateurs de la société ainsi qu’au sein de nos solutions de gestion. La Gestion Privée souhaite continuer à intégrer les critères ESG dans sa gestion, avec un objectif d’une offre 100% ESG sur tous ses mandats d’ici 2 ans.