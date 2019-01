Amplegest a poursuivi et accéléré son développement en 2018 en enregistrant plus de 450 millions d’euros de collecte. Ses trois différents métiers (Gestion d’actifs, Gestion privée, Family Office) se sont révélés particulièrement solides malgré un contexte de marché difficile pour les investisseurs, en particulier sur les marchés actions qui ont été soumis à des vents contraires. La société est en avance sur ses objectifs 2020 et travaille déjà sur son plan 2025.

Une nouvelle année de forte collecte

Amplegest a confirmé son statut de leader parmi les sociétés de gestion entrepreneuriales et indépendantes au cours de l’année 2018, en affichant son dynamisme aussi bien dans le domaine de la gestion privée que de la gestion d’actifs.

Sur l’ensemble de l’année écoulée, Amplegest a enregistré une collecte de 340 millions d’euros sur ses activités de gestion privée. Au 31 décembre 2018, la société gérait ainsi 1,15 milliard d’euros pour le compte de sa clientèle privée et supervisait près de 800 millions d’euros pour les 13 familles de son Family Office.

Amplegest a par ailleurs collecté près de 126 millions d’euros au sein de son département de gestion d’actifs, portant ses encours sous gestion à 700 millions d’euros sur cette activité au 31 décembre 2018. L’approche Pricing Power a notamment connu un fort succès au cours de l’année, attirant de nouveaux investisseurs (distributeurs et investisseurs institutionnels français).

« En 2018, Amplegest a connu un magnifique développement grâce à une collecte très soutenue, et ce malgré une année boursière particulièrement compliquée. Nous sommes fiers d’avoir réussi à bâtir pour Amplegest une image de boutique d’Asset Management au côté de notre gestion privée. Enfin, cinq prix sont venus récompenser nos efforts : deux pour les performances de notre gestion et trois pour Amplegest. Celui concernant notre engagement philantropique nous a particulièrement fait plaisir. » commente Arnaud de Langautier, président d’Amplegest. La société s’était fixée pour but d’atteindre à l’horizon 2020 des encours de « 3 fois 1 milliard d’euros » au sein de chacun de ses métiers. Cet objectif est ainsi confirmé et a d’ores et déjà été atteint au sein de la branche de gestion privée.

Deux axes stratégiques pour les prochaines années

L’année écoulée a permis à Amplegest de consolider son image de “boutique” dynamique porteuse de valeurs, associant l’agilité des petits et l’expertise des grands.

Pour soutenir la croissance de ses activités, la société a recruté 10 nouveaux collaborateurs, portant son équipe à 39 personnes. Les équipes d’Octo AM (4 personnes) ont également rejoint Amplegest à la suite de la prise de participation de 65% d’Amplegest au sein du capital d’Octo AM en octobre 2018. Ce rapprochement permet à Amplegest d’acquérir une expertise obligataire qu’elle mettra au service de ses clients.

Amplegest poursuivra deux axes de développement stratégique au cours des prochaines années. D’une part elle entend s’appuyer sur son socle de gestion privée, gage de solidité et de pérennité, et d’autre part elle concentrera ses investissements sur l’expansion de son Asset Management, en France et en Europe.

Par ailleurs, Amplegest prévoit d’accélérer sa digitalisation pour fluidifier davantage la commercialisation de son offre vers des souscripteurs externes.