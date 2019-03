L’engagement d’Amiral Gestion à travers sa gestion

« La philosophie d’investissement d’Amiral Gestion est indissociable des enjeux ESG. Elle repose sur la création de valeur sur longue période et la maîtrise des risques fondamentaux pesant sur l’avenir de l’entreprise, sur son environnement mais aussi sur les hommes et les femmes qui en façonnent le développement », précise Benjamin Biard, Directeur Général Délégué d’Amiral Gestion. « Notre processus d’analyse fondamentale est basée sur l’attribution d’une note qualité qui repose sur 28 critères dont aujourd’hui 10 sont relatifs aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. C’est cette note qualité qui motive en partie notre décision d’investissement. La signature des PRI est le prolongement naturel de notre engagement pour une gestion durable, responsable et performante. En signant les PRI, Amiral Gestion démontre sa volonté de s’engager sur le long terme à déployer les moyens et mobiliser les équipes sur les questions d’investissement durable ».

Amiral Gestion gère par ailleurs pour le compte d’un de ses clients institutionnels un mandat dédié dans le respect des critères ESG pour un montant de 170 millions d’euros.

L’engagement d’Amiral Gestion en faveur de l’éducation

Au-delà de son engagement au sein de sa gestion, Amiral Gestion s’engage également pour la promotion d’une éducation innovante et de qualité au travers de la Fondation Sextant, créée en 2016 sous l’égide le Fondation de France. Au même titre que son activité principale de gestion d’actifs, Amiral Gestion considère cette Fondation comme un outil d’accompagnement de projets à long terme.

Amiral Gestion poursuit cet engagement au travers d’initiatives caritatives auxquelles elle associe ses clients comme notamment lors du Défi Amiral. Ce premier évènement caritatif d’envergure a été mené en 2018. Il s’agit d’un challenge sportif, la fameuse randonnée cycliste Paris-Deauville, qui a rassemblé 30 cyclistes confirmés ou non et qui a permis de récolter plus de 10 000€ pour la Fondation. L’évènement est reconduit en 2019 avec le classique Paris-Roubaix qui se tiendra en juin prochain et qui vise un peloton de 60 cyclistes.