La Gestion Privée chez Amiral Gestion

Forte de la reconnaissance de sa gestion collective développée depuis 2002 via la gamme de fonds Sextant, Amiral Gestion gère depuis près de 10 ans le patrimoine d’investisseurs privés au sein d’un pôle de Gestion Privée totalement intégré à l’équipe d’investissement de la société de gestion.

Centrée sur la sélection de titres au niveau européen et mondial ainsi que sur l’allocation d’actifs, l’expertise développée par les gérants privés d’Amiral Gestion bénéficie ainsi de l’apport de l’ensemble des équipes de gestion. Acteur indépendant et dont chaque collaborateur est investi au capital et dans les fonds gérés, Amiral Gestion propose une offre complète pour un accompagnement haut de gamme des investisseurs privés qui partagent ses valeurs : alignement d’intérêts, curiosité et goût pour l’analyse fondamentale, …

« Nous mettons au profit de la Gestion Privée la philosophie d’investissement d’Amiral Gestion que vous pouvez retrouver dans la gestion collective », souligne Jean-Baptiste Barenton, Responsable de la Gestion Privée, « L’arrivée de Dorian vient consolider notre savoir faire et nous permettra de répondre aux besoins spécifiques de nos clients investisseurs privés ». Biographie de Dorian Terral, gérant privé

Diplômé de la Macquarie University, Dorian a commencé sa carrière en 2012 comme analyste financier actions au sein du Groupe BNP Paribas. En 2014, il rejoint Bryan Garnier & Co où il était en charge du suivi des sociétés européennes du secteur des semi-conducteurs et où il s’est notamment vu décerner le prix du meilleur analyste européen du secteur technologie par Thomson Reuters.