En se concentrant sur les valeurs européennes de capitalisations boursières inférieures à 7Mds€, Amiral Gestion met à profit son expertise historique sur ce segment de marché et sa proximité avec les équipes dirigeantes pour financer et accompagner celles qui portent les enjeux climatiques les plus matériels. L’objectif est de participer à la décarbonation de l’économie dans son ensemble en évitant de s‘enfermer sur des secteurs « verts » qui concentrent déjà des flux financiers importants. Pour ce faire, les équipes d’investissement identifient les entreprises de tous secteurs qui bénéficient de leviers importants pour réduire leurs émissions de CO2 ainsi que celles qui contribuent à la réduction des émissions associées à leur chaîne de valeur.

« Aujourd’hui, il nous semble que le véritable enjeu de la transition climatique est d’accompagner toutes les entreprises bénéficiant d’un fort potentiel de contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, même celles qui sont aujourd’hui fortement carbonées dès lors qu’elles développent une stratégie de transformation crédible. Bien entendu, la recherche d’impact en matière de transition ne doit rien sacrifier à l’exigence de performance, seule garante d’une stratégie d’investissement pérenne. » indique Youssef Lboukili, gérant de Sextant Climate Transition Europe.

A propos d’Amiral Gestion :

Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue par ses dirigeants et salariés. Amiral Gestion s’appuie sur une philosophie de gestion active et de conviction pour offrir les meilleures performances à long-terme à une clientèle composée d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs professionnels (CGPI, family offices et banquiers privés) et de particuliers.

Acteur de référence dans l’univers des PME/ETI, Amiral Gestion bénéficie également d’expertises obligataire et diversifiée, mises en valeur au travers des 11 compartiments de la SICAV Sextant ainsi que plusieurs mandats et fonds dédiés à la clientèle institutionnelle. Présente en Espagne, la société de gestion dispose également d’un bureau d’analyse à Singapour depuis 2017 et compte 57 collaborateurs dans le monde. Son encours s’élève à 3,5 milliards d’euros au 31 décembre 2022.

Amiral Gestion est engagée depuis 2012 dans l’analyse ESG et depuis 2015 dans la gestion ISR pour le compte de grands institutionnels