Basé à Paris, Mario Santos contribuera au sein de l’équipe de gestion à la recherche d’opportunités d’investissement pour les fonds Sextant d’Amiral Gestion.

Diplômé en génie industriel de l’Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) et titulaire d’un Master en finance avec spécialisation en investissement value de la London Business School (LBS), Mario Santos possède cinq années d’expérience dans le secteur bancaire et des assurances. Avant de rejoindre Amiral Gestion, Mario travaillait chez Crystal Amber à Londres et a précédemment exercé plusieurs fonctions dans le secteur financier en Espagne ; en tant que consultant en risques financiers chez Deloitte, analyste en risques et solvabilité chez Mapfre, et il a commencé sa carrière chez Management Solution comme consultant.