Amilton Asset Management renforce son équipe de gestion Actions avec le recrutement de Sébastien Levavasseur au poste d’Analyste-Gérant.

Avant de rejoindre Amilton AM, Sébastien Levavasseur a passé plus de 10 ans chez BDL Capital Management en tant qu’Analyste sur les stratégies long-short Actions spécialisé sur les secteurs de la Consommation et des Medtechs.

Le recrutement d’analystes expérimentés, tels que Sébastien Levavasseur, vise à renforcer les compétences d’Amilton AM sur son expertise historique que constitue la gestion Actions européennes, en particulier sur les Small & Mid Caps.

La société prévoit en outre d’élargir sa gamme de fonds Actions en lançant de nouvelles stratégies au cours de l’année 2019. Le recrutement d’un deuxième Analyste-Gérant expérimenté est d’ailleurs prévu en janvier prochain.

Ce recrutement s’inscrit dans la dynamique de développement de la société de gestion qui a doublé ses encours au cours des trois dernières années et significativement renforcé ses effectifs.

Dan Sayag, Directeur Général d’Amilton AM, déclare à cette occasion : « Nous sommes très heureux d’accueillir Sébastien au sein de notre pôle de gestion Actions. Son expérience et son profil complémentaire avec le reste de l’équipe, permettront d’accompagner les projets de développement ambitieux d’Amilton AM sur son expertise de gestion actions »