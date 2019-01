Avant de rejoindre Amilton AM, Lucas Strojny était responsable de la gestion sous mandat chez C-Quadrat AM France (ex-Advenis Investment Managers), après plus de 6 années passées chez RMA AM (ex-FinanceCom AM), où il était en charge du développement de l’activité de multigestion alternative ainsi que de la gestion de fonds diversifiés.

François Pascal, Directeur de la Gestion Diversifiée chez Amilton AM, déclare à cette occasion : « Nous sommes très heureux de l’arrivée de Lucas que nous connaissions déjà bien et avec qui nous partageons la même philosophie d’investissement. Son profil expérimenté et complémentaire nous permettra d’accompagner nos ambitions de développement sur la gestion multi classes d’actifs. Il prendra notamment en charge la gestion de plusieurs fonds de notre gamme et participera activement au lancement de nouvelles stratégies au cours de l’année 2019 ».

Lucas Strojny a débuté sa carrière en 2006 en tant qu’analyste quantitatif chez Avenir Finance Investment Managers puis comme gérant de portefeuilles spécialisé en allocation d’actifs et gestion quantitative. En 2009, il rejoint RMA AM (ex- FinanceCom AM), en charge du développement de l’activité de multigestion alternative ainsi que de la gestion de fonds diversifiés pendant 6 ans. Depuis 2016, il était responsable de la gestion sous mandat chez C-Quadrat AM France (ex-Advenis Investment Managers). Il rejoint Amilton AM en janvier 2019 en tant que Gérant au sein du pôle de Gestion Diversifiée.

Il est titulaire d’un Master II Gestion d’Actifs de l’Université de Paris Dauphine et du CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).