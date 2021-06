ATC France, opérateur d’infrastructures télécoms (Tower Co), filiale du leader mondial American Tower Corporation vient de finaliser la première tranche de son acquisition de Telxius Towers, pour la partie européenne, comprenant 24 000 sites de communication répartis en Allemagne et en Espagne, pour environ 6,2 milliards €.

Avec cette transaction, le groupe ATC, déjà présent sur les 5 continents (23 pays) et en France, via ATC France, depuis 2017, renforce fortement sa présence en Europe et devient l’un des plus grands fournisseurs d’infrastructures de communication indépendants en Europe. ATC ajoute également à son portefeuille l’Espagne comme nouveau marché.

Avec plus de 5500 collaborateurs, un CA 2020 de 8 Milliards USD et une capitalisation boursière aujourd’hui supérieure à 100 Milliards USD, le groupe montre sa forte capacité d’investissements en Europe, un continent où la demande d’infrastructures de communication est soutenue.

En tant que Tower Co indépendante, ATC France investit, exploite et développe des infrastructures de télécommunications dites passives (pylônes, Toits Terrasses) qui permettent la mutualisation et l’accueil de plusieurs opérateurs sur un même site télécom.

Elle a pour mission de rendre possible, partout en France, la communication sans fil et travaille activement, aux côtés des 4 opérateurs mobiles, au développement de la couverture numérique. Elle exploite en France plus de 3.300 sites, avec plus de 6.000 contrats d’hébergement clients.