Un accompagnement dans la durée

Altur Investissement, qui accompagnait le Groupe CliniDom depuis 2012, signe sa première cession de l’année 2018. La société cède sa participation dans le Groupe CliniDom et réalise une plus-value significative. Le Groupe Korian, qui souhaitait se renforcer sur l’activité d’Hospitalisation à Domicile (HAD) en France, prend le contrôle de CliniDom à l’occasion de cette opération. Altur Investissement était associé à la famille du fondateur, Yvon Leroux, et au fonds Capital Santé 1, géré par Turenne Capital.

François Lombard, gérant d’Altur Investissement, commente : « Après une année 2017 record en termes de plus-values de cessions, Altur Investissement réalise avec cette opération une plus-value significative, confirmant une nouvelle fois la pertinence de notre stratégie et notre capacité à créer de la valeur dans l’accompagnement des sociétés patrimoniales ou familiales. »

Une nouvelle étape de développement pour CliniDom

Cette cession permet à CliniDom de s’adosser à un leader européen des services de soin et d’accompagnement des seniors. Le Groupe Korian souhaite accélérer le développement de son activité HAD en France. Convaincu du modèle développé par CliniDom, Korian a décidé avec cette acquisition de renommer l’ensemble de sa filière HAD sous le nom de CliniDom à compter du 1er juillet 2018.

Yvon Leroux, fondateur de CliniDom, déclare : « L’Hospitalisation à Domicile est à un tournant de son développement en France. Elle doit désormais se donner les moyens d’être véritablement établissement hospitalier de plein droit.

Cela passe par l’acquisition de compétences médicales spécialisées, centrées pour CliniDom sur l’oncologie et les soins palliatifs. Elle doit être ainsi un acteur majeur du virage ambulatoire, appelé à faire évoluer l’offre de santé. La volonté partagée avec le Groupe Korian d’élargir notre modèle aux autres structures du groupe et à d’autres territoires est source d’une dynamique devant conduire à la création du premier groupe privé d’établissements hospitaliers à domicile en France ».