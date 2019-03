Une PME familiale en forte croissance

Le Groupe Babyzen est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de poussettes haut de gamme. Avec ses poussettes ZEN et YOYO, devenues en quelques années des produits iconiques à travers le monde, Babyzen a progressivement transformé le marché.

YOYO, bien plus qu’un objet utile, est pour les jeunes parents, un nouveau mode de vie basé sur la mobilité. Ultracompacte, très légère et acceptée en cabine d’avion, la poussette YOYO est un concentré d’innovation.

Plus de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2018 ;

Leader français de la poussette haut de gamme, notamment à travers la marque YOYO ;

Fort développement à l’international via un maillage commercial pertinent.

Babyzen a été créé en 2009 par Jean-Michel et Julien Chaudeurge. Aujourd’hui Babyzen distribue ses produits dans plus de 85 pays et 2 800 points de vente. La marque a par ailleurs lancé en 2017 sa première boutique en propre à Paris, le Babyzen Store Paris, qui rencontre un franc succès.

Julien Chaudeurge, Président co-fondateur de Babyzen, se réjouit : « Nous sommes ravis d’accueillir Altur Investissement au tour de table, dans la continuité des liens historiques que nous avons avec Turenne Capital. Nous connaissons l’équipe d’investissement depuis plus de 7 ans, ses valeurs et ses méthodes d’accompagnement sont pleinement en phase avec notre vision entrepreneuriale. »

1er investissement de l’année 2019, en ligne avec les ambitions d’Altur Investissement

Altur Investissement cible les PME familiales et patrimoniales en croissance dans des secteurs ciblés tels que la santé, l’hôtellerie, les services générationnels, la transition énergétique et la distribution spécialisée. Avec cette nouvelle prise de participation minoritaire, Altur Investissement concrétise ses ambitions d’investissement en renforçant ses actifs dans les services générationnels.

Le montant de l’opération, réalisée aux côtés de Capital Croissance et Bpifrance Investissement, reste confidentiel.

Altur Investissement souhaite, comme pour l’ensemble de son portefeuille, permettre à Babyzen d’accélérer sa croissance nationale et internationale.

François Lombard, gérant d’Altur Investissement déclare : « Babyzen est une société que nous suivons depuis 7 ans. En 2012, nous avons fait confiance au projet avec une équipe dirigeante de grande qualité menée par Julien et Claire Chaudeurge. Ces dernières années la société a connu une belle croissance et nous sommes heureux de participer à cette opération. Avec ce premier investissement en 2019, nous sommes très heureux de nous inscrire dans une nouvelle étape de croissance de cette PME à fort potentiel. Nous l’accompagnerons dans son plan de développement national et international ambitieux. »