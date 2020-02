Altitude Infrastructure THD [1] et la Banque des Territoires ont levé 42,5 M€ pour la holding financière ALTO, dédiée aux investissements des Réseaux d’Initiative Publique Très Haut Débit (RIP THD) de l’opérateur Altitude Infrastructure THD, permettant l’intégration de 2 nouveaux projets dans son périmètre.

La holding ALTO a été créée par Altitude Infrastructure THD en 2016 et la Banque des Territoires est entrée à son capital en 2017. Elle était jusqu’alors dédiée à six des réseaux de l’opérateur Altitude Infrastructure THD (Vannes Agglo Numérique, THD 83, Resoptic, Provence Alpes ConnecT, THD 06 et Manche Fibre).

Le développement de l’opérateur (17 RIP en cours - plus de 3 millions de prises contractualisées et à déployer d’ici 2023) l’amène à intégrer deux nouveaux projets dans le périmètre Alto : Emeraude THD (Aude) et THD66 (Pyrénées-Orientales).

C’est dans ce contexte qu’Altitude Infrastructure THD et la Banque des Territoires ont réalisé une levée de fonds de 42,5 M€. Cet apport servira à financer les coûts de déploiement et de commercialisation de ces réseaux, ainsi que les fonds de soutien aux usages numériques que l’opérateur engage pour l’accompagnement des initiatives numériques sur ces territoires.

La levée de fonds est constituée à hauteur de 9,5 M€, en fonds propres, par Altitude Infrastructure THD et la Banque des Territoires, et de 33 M€ en dettes senior, de la Société Générale, Auxifip et Edmond de Rothschild AM, renouvelant ainsi leur confiance dans le modèle économique d’Alto. Cette levée de fonds préserve l’équilibre des financements entre banques et actionnaires (70-30). Elle permet à l’ensemble des participations d’ALTO de bénéficier de conditions de financement optimisées.

250 000 nouvelles prises FTTH dans le périmètre Alto

L’intégration de ces deux projets permet à la holding de soutenir le financement de plus de 600 000 prises fibre optique, soit 20 % des prises en portefeuille du Groupe Altitude Infrastructure. Il vient également renforcer l’empreinte territoriale du Groupe Altitude Infrastructure et de la Banque des Territoires en région Occitanie.

« Une fois encore, nous nous réjouissons de la confiance de nos partenaires financiers, et notamment la Banque des Territoires qui est à nos côtés depuis nos tous premiers RIP. Le Très Haut Débit est devenu un incontournable dans les politiques de financement des investisseurs et prêteurs. Cette opération permettra également d’accompagner les collectivités concernées dans le développement des usages numériques sur leurs territoires ; finalité de nos réseaux d’infrastructures » explique Ilham Djehaich, directrice générale d’Altitude Infrastructure THD.

« La Banque des Territoires se félicite d’avoir investi, aux côtés d’Altitude Infrastructure THD, 17 M€ de fonds propres dans la holding Alto depuis sa création. Cela permet notamment d’accompagner les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales dans leur développement numérique. Avec l’intégration de ces deux nouveaux projets, la Banque des Territoires finance désormais 55 Réseaux d’Initiative Publique et confirme sa volonté d’être acteur de la transformation numérique en aidant les territoires à rendre le Très Haut Débit accessible à tous. » déclare Thierry Ravot, directeur régional Occitanie de la Banque des Territoires.