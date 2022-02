Fort d’une collecte nette de plus de 90 millions d’euros en 2021, Althos Patrimoine, cabinet de gestion privée, compte aujourd’hui plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion. Cette dynamique de collecte a été essentiellement soutenue par une forte croissance des flux de souscription en faveur du private equity, grâce au succès du lancement d’Althos-Invest en novembre 2020. Au 31 décembre 2021, la part du non coté représente 20% du total des actifs sous gestion d’Althos Patrimoine.

Bénéficiant de l’expérience de plus de 10 ans dans la gestion privée d’Althos Patrimoine, Althos-Invest contribue à démocratiser l’univers du private equity, en permettant aux investisseurs particuliers d’accéder à plus de 50 fonds sélectionnés par l’équipe. Cette démarche a toujours eu pour fil rouge l’amélioration des rendements et l’augmentation de la diversification tout en offrant la possibilité d’investir dans l’économie réelle et ainsi donner du sens à son épargne.

Un club d’investisseurs répondant à l’engouement croissant pour le private equity

Aujourd’hui, le private equity se regroupe autour de quatre classes d’actifs : le capital investissement, l’immobilier non coté, l’infrastructure non cotée, et la dette privée. Jusqu’ici habituellement réservée aux investisseurs institutionnels, cette classe d’actifs est de plus en plus plébiscitée par les investisseurs particuliers qui y ont désormais accès.

C’est en ce sens qu’Althos-Invest a souhaité créer un club d’investisseurs pour un accès exclusif au meilleur du private equity : les meilleurs fonds parmi les maisons de gestion les plus prestigieuses dans cet univers. L’investisseur pourra bénéficier de conditions privilégiées via un conseiller dédié, un accès “early bird” et des frais réduits.

Il recevra également en avant-première les nouvelles opportunités d’investissements, selon ses critères de sélection, afin de construire un portefeuille patrimonial sur-mesure. Pour cela, l’investisseur répondra à un questionnaire simple et rapide concernant son profil.

“Chez Althos nous sommes convaincus que tous les patrimoines doivent être, pour partie, investis en actifs non cotés afin d’en améliorer les rendements et la diversification. Or, l’univers du private equity est immense et l’accès aux meilleures opportunités était jusqu’ici réservé à un nombre restreint d’initiés”, analyse Bertrand Tourmente, fondateur d’Althos Patrimoine. “Fort de notre expérience de 13 ans dans la gestion privée, et du succès de notre offre de private equity auprès de nos clients, nous souhaitons maintenant ouvrir notre club à tous ceux désirant investir dans l’économie réelle.”