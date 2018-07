Actionnaire majoritaire d’Histoire & Patrimoine depuis 2014, Altarea Cogedim a finalisé le rachat du bloc minoritaire de cette société (45% du capital). Par cette acquisition, le groupe Altarea Cogedim conforte ainsi son expertise dans la rénovation et la revalorisation urbaine et apporte une réponse innovante, complémentaire et globale au service des villes et de leur patrimoine. Jusque-là Directeur général-adjoint d’Histoire & Patrimoine, Rodolphe Albert devient Président du Directoire d’Histoire & Patrimoine.

« Le fait qu’Histoire & Patrimoine devienne filiale à 100% d’Altarea Cogedim s’inscrit parfaitement dans notre stratégie. Cela va nous permettre de franchir une nouvelle étape dans les solutions sur mesure que nous offrons aux collectivités locales pour revitaliser leur centre historique. Nos ambitions sont fortes en termes de croissance de cette activité. La rénovation urbaine est un marché de niche qui offre de réelles perspectives de développement pour les villes souhaitant valoriser leur patrimoine » souligne Alain Taravella, Président-Fondateur du groupe Altarea Cogedim.

« Richard Hennessy a su amplifier le développement d’Histoire & Patrimoine et nous saluons collectivement son action. Depuis notre entrée dans le groupe Altarea Cogedim en 2014, Histoire & Patrimoine a fortement accru son activité. Cette intégration complète est une formidable opportunité pour notre double mission, celle de la transmission et de la renaissance du patrimoine », souligne Rodolphe Albert, Président du Directoire d’Histoire & Patrimoine.