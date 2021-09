Romain Saint Guilhem, fondateur et CEO d’Altacasa : “Altacasa est née de ma volonté de mettre en synergie mes trois passions : l’immobilier, la finance et la technologie. Notre mission, c’est de vendre des parts de rêve, un investissement immobilier optimisé et un usage sans contrainte. Les particuliers peuvent investir dans des valeurs refuges pour une fraction du prix qui finalement correspond exactement à l’utilisation qu’ils font du bien .”

Réinventer l’investissement immobilier et l’usage des maisons secondaires

Altacasa bénéficie d’un accès privilégié auprès de réseaux haut de gamme pour dénicher des biens rares et les proposer en copropriété à ses clients via une SCI. Pour leur faciliter la vie, la start-up s’occupe de la rénovation, de la décoration, et de la maintenance du bien : tous les services sont inclus, pour éviter toute charge mentale que demande la gestion d’une résidence secondaire.

Les mutations des désirs de propriété

Télétravail, confinements, pass sanitaires, gestes barrières... La crise du Coronavirus a bouleversé nos modes de vie mais également renforcé et fait naître de nouveaux désirs. Les maisons secondaires constituent de parfaits refuges pour les Français qui souhaitent s’échapper de leur lieu de résidence principal. Pour certains, celles-ci sont même devenues des résidences semi-principales. Pour autant, l’offre de maisons secondaires dans les lieux de villégiature en forte demande tels que la Côte d’Azur ou les îles Baléares reste limitée et souvent inaccessible. De plus, l’annonce récente du Haut Conseil de Stabilité Financière rend plus contraignantes les règles encadrant les crédits immobiliers. Cela devrait contribuer à figer encore plus le marché des résidences secondaires dans sa forme actuelle, ce qui démontre la pertinence de ce nouveau modèle, dans un marché en flux tendu.

Au cours de la dernière décennie, le nombre de résidences secondaires en France s’est accru considérablement, passant de 3,1 millions à 3,6 millions. Il représente donc un secteur économique en pleine croissance qui pourrait se développer d’autant plus avec une meilleure utilisation des ressources, puisque les résidences secondaires restent inoccupées la majorité du temps. Altacasa a pour ambition de redynamiser les tissus économiques locaux en faisant des résidences secondaires des lieux habités à l’année, sans pics saisonniers.

Une répartition équitable des séjours

Contrairement au système du timeshare, les particuliers détiennent des parts de la propriété, et les semaines ne sont pas bloquées. Altacasa a mis au point un algorithme qui assure une juste répartition des séjours entre les différents propriétaires. Les séjours sont réservables à l’avance ou au dernier moment, en toute flexibilité. Dès lors, si le prix du bien immobilier augmente, la valeur de leur part augmentera également.

